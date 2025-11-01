Η αστυνομική επιχείρηση που κόστισε τη ζωή σε 132 ανθρώπους στις συνοικίες Πένια και Αλεμάο του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, στις 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του εγχώριου πολέμου κατά των πανίσχυρων και πολυμελών συμμοριών ναρκωτικών που λυμαίνονται τις φαβέλες, προετοιμάζει το έδαφος για την πολιτική αντιπαράθεση που θα μονοπωλήσει τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε έναν χρόνο από σήμερα.

Ο συντηρητικός κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, μία ημέρα μετά το πέρας της αιματηρής επιχείρησης που είχε στόχο τη συμμορία Comando Vermelho – η οποία ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές φαβέλες -, έκανε λόγο για «επιτυχία» και δήλωσε ότι επιτεύχθηκε «καίριο χτύπημα» κατά των εμπόρων ναρκωτικών. «Μόνα θύματα είναι οι τέσσερις αστυνομικοί που έχασαν τη ζωή τους», συμπλήρωσε και υπογράμμισε ότι παρότι ζητήθηκε η συνδρομή των ομοσπονδιακών αρχών, αυτές δεν ικανοποίησαν το αίτημα.

Υπουργός Δικαιοσύνης: Eξαιρετικά αιματηρή και βίαιη η επιχείρηση

Η κυβέρνηση της χώρας διαψεύδει ότι ενημερώθηκε, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να χαρακτηρίζει την επιχείρηση εξαιρετικά αιματηρή και βίαιη.

«Πρέπει να αναρωτηθούμε αν τέτοιου είδους ενέργειες είναι συμβατές με το κράτος δικαίου που μας διέπει όλους», δήλωσε. Μέσω της πλατφόρμας Χ, ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα απάντησε σε ήπιο τόνο στον Κάστρο: «Απαιτείται συντονισμένη δράση που να στοχεύει τη ραχοκοκαλιά της διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο αστυνομικούς, παιδιά και αθώες οικογένειες».

Το τόσο κομβικό για τη Βραζιλία ζήτημα της καταπολέμησης της οργανωμένης βίας θα πολιτικοποιείται όλο και περισσότερο όσο η χώρα μετρά αντίστροφα για τις εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Τα κόμματα που στηρίζουν την επανεκλογή του Λούλα δείχνουν την Ακροδεξιά και το περιβάλλον του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, ενώ σημειώνουν ότι η αστυνομική επέμβαση έγινε με διπλό σκοπό, αφενός να εκθέσει την κυβέρνηση και αφετέρου να προκαταλάβει τον δημόσιο διάλογο, κινητοποιώντας τους θιασώτες της πιο αυστηρής «γραμμής» για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Από την πλευρά του Κάστρο και της πιο σκληρής πτέρυγας της ευρύτερης Δεξιάς, το πρόβλημα αφορά την απροθυμία της κεντρικής εξουσίας να διαθέσει τους κατάλληλους πόρους. «Το Ρίο είναι μόνο του» είπε πριν να δώσει το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή της επιχείρησης και αναπαρήγαγε το μότο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «ναρκοτρομοκρατών».

Η συζήτηση γύρω από την αποδυνάμωση του οργανωμένου εγκλήματος και την δημόσια ασφάλεια συμπίπτει με την αύξηση της βίας μεταξύ των συμμοριών στη Βραζιλία, ιδίως στη βόρεια και την αμαζόνια πλευρά της χώρας (σε αντίθεση με την υπόλοιπη επικράτεια όπου καταγράφεται μείωση).

Οι ανοικτός πόλεμος των ΗΠΑ με Βενεζουέλα – Κολομβία

Η πολύνεκρη επιχείρηση της περασμένης Τρίτης πραγματοποιήθηκε εν μέσω ανοικτού πολέμου μεταξύ του αμερικανού προέδρου και των ομολόγων του σε Βενεζουέλα και Κολομβία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει αφήσει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης για την περίπτωση του Καράκας, «δείχνοντας» τις συγκεκριμένες χώρες ως υπεύθυνες για την αυξημένη εισροή στις ΗΠΑ της ναρκωτικής ουσίας φαιντανύλη.

Οι καλές σχέσεις του Τραμπ με τον Μπολσονάρου είναι ένα ακόμη «αγκάθι» στο δρόμο για τις εκλογές του 2026 στη Βραζιλία δεδομένου ότι, όπως έδειξε το δάνειο της Ουάσιγκτον προς την Αργεντινή του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν φείδεται παρεμβάσεων στις χώρες της «πίσω αυλής» των ΗΠΑ.

Ως προς τον πραγματικό αντίκτυπο της επιχείρησης στο Ρίο, το think tank InsightCrime, που ειδικεύεται στην καταγραφή και μελέτη του οργανωμένου εγκλήματος σε Λατινική Αμερική και Καραϊβική, στέκεται επικριτικά σημειώνοντας ότι η Βραζιλία ηγείται της λίστας των δολοφονιών από αστυνομικούς, με 6.393 το 2023, τελευταίο έτος καταγραφής. Και επισημαίνει ότι τα αφρικανικής καταγωγής άτομα συγκεντρώνουν τριπλάσιες πιθανότητες να πέσουν θύματα από αστυνομικούς.