Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε γειτονιά του Ρίο ντε Τζανέιρο κατά την διάρκεια της πιο θανατηφόρας αστυνομικής επιχείρησης στην ιστορία της Βραζιλίας, στα πλαίσια του πολέμου των Αρχών κατά των ναρκωτικών και των συμμοριών.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι επιδρομές στόχευαν μια μεγάλη συμμορία ναρκωτικών και είχαν σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά για περισσότερο από δύο μήνες. Στόχος τους ήταν να οδηγήσουν τους υπόπτους σε μια δασώδη πλαγιά όπου μια μονάδα ειδικών επιχειρήσεων περίμενε σε ενέδρα.

«Η επιχείρηση ήταν αναμενόμενο να έχει θύματα, αλλά αυτό δεν ήταν και το επιθυμητό αποτέλεσμα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Βίκτορ Σάντος, επικεφαλής ασφαλείας της πολιτείας του Ρίο. Ο Σάντος δήλωσε, μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των επιδρομών και των διεθνών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει το Ρίο την επόμενη εβδομάδα και οι οποίες σχετίζονται με τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP30, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας συνόδου κορυφής C40 των δημάρχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του βραβείου Earthshot του Βρετανού πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Κεντρικός δρόμος της γειτονιάς Πένια στρώθηκε με πτώματα

Από τις αναφορές προκύπτει ότι οι κάτοικοι της γειτονιάς Πένια του Ρίο συγκέντρωσαν δεκάδες πτώματα από το γύρω δάσος κατά τη διάρκεια της νύχτας και έβαλαν σε σειρά περισσότερα από 70 πτώματα στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

Αρκετές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και ειδικοί δημόσιας ασφάλειας άσκησαν έντονη κριτική για τα πολλά θύματα της στρατιωτικού τύπου επιδρομής. Η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε ότι αυτό ενισχύει μια τάση εξαιρετικά βίαιων αστυνομικών επιδρομών στις περιθωριοποιημένες περιοχές της Βραζιλίας.

«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας, λέει ο κυβερνήτης του Ρίο

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε ότι ήταν βέβαιος ότι όσοι σκοτώθηκαν στην επιχείρηση ήταν εγκληματίες που πυροβολούσαν από το δάσος.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος θα περπατούσε στο δάσος την ημέρα της σύγκρουσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους, αποκαλώντας τις επιδρομές μια προσπάθεια καταπολέμησης της «ναρκοτρομοκρατίας».

«Τα μόνα πραγματικά θύματα ήταν οι αστυνομικοί», είπε.

Η κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ με στόχο τη συμμορία Comando Vermelho, η οποία ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές φαβέλες – φτωχούς και πυκνοκατοικημένους οικισμούς που διασχίζουν το λοφώδες παραθαλάσσιο έδαφος της πόλης.

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε 113 υπόπτους στην επιχείρηση και κατέσχεσε 118 πυροβόλα όπλα.

Έκπληκτος ο Λούλα

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξεπλάγη όταν έμαθε ότι η αστυνομία του Ρίο είχε εξαπολύσει μια «εξαιρετικά αιματηρή, βίαιη» επιχείρηση χωρίς να ειδοποιήσει ή να εμπλέξει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι.

Ο υπουργός δήλωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον κυβερνήτη του Ρίο και ότι θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των ομοσπονδιακών αξιωματούχων ασφαλείας εκεί.