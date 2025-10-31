Η επικεφαλής νομική σύμβουλος του ισραηλινού στρατού παραιτήθηκε την Παρασκευή λόγω της ποινικής έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που φαινόταν να δείχνει στρατιώτες να κακοποιούν έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο που συνελήφθη κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Η Yifat Tomer-Yerushalmi, η οποία φέρει τον βαθμό του υποστράτηγου, δήλωσε ότι παραιτείται επειδή είχε εγκρίνει τη διαρροή του βίντεο τον Αύγουστο του 2024, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η έρευνα για την κακοποίηση οδήγησε σε ποινικές διώξεις εναντίον πέντε στρατιωτών και προκάλεσε σάλο. Η έρευνα προκάλεσε την καταδίκη από δεξιούς πολιτικούς και ώθησε διαδηλωτές να εισβάλουν σε δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού οι ερευνητές ζήτησαν να ανακριθούν στρατιώτες για την υπόθεση.

Μια εβδομάδα μετά τη διάρρηξη στις βάσεις, ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έδειχνε τις στιγμές της φερόμενης κακοποίησης διέρρευσε στο ισραηλινό κανάλι N12 News.

Στο βίντεο φαίνονταν στρατιώτες να παίρνουν έναν κρατούμενο στην άκρη και να τον περικυκλώνουν κρατώντας ένα σκύλο και εμποδίζοντας την ορατότητα των ενεργειών τους με τον εξοπλισμό τους για την καταστολή ταραχών. Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι διεξάγεται ποινική έρευνα για τη διαρροή του βίντεο και ότι η Tomer-Yerushalmi τέθηκε σε αναγκαστική άδεια.

Η Tomer-Yerushalmi υπερασπίστηκε τις ενέργειές της ως μια προσπάθεια να αποκρούσει την προπαγάνδα εναντίον του νομικού τμήματος του στρατού, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την τήρηση του κράτους δικαίου και το οποίο, όπως είπε, είχε υποστεί συκοφαντίες καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Το βίντεο προήλθε από το στρατόπεδο κράτησης Sde Teiman, όπου κρατούνται ορισμένοι από τους μαχητές της Χαμάς που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο, μαζί με Παλαιστινίους που συνελήφθησαν τους επόμενους μήνες των μαχών στη Γάζα.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αναφερθεί σε σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο ισραηλινός στρατός ερευνά δεκάδες υποθέσεις, αλλά δηλώνει ότι οι παραβιάσεις δεν είναι συστηματικές.

Η Tomer-Yerushalmi χαρακτήρισε τους κρατούμενους του Sde Teiman “τρομοκράτες της χειρότερης κατηγορίας” στην επιστολή παραίτησής της, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση να διερευνήσει τις υποψίες για παραβιάσεις.

“Δυστυχώς, αυτή η βασική αντίληψη – ότι υπάρχουν πράξεις στις οποίες δεν πρέπει να υποβάλλονται ούτε οι πιο άθλιοι κρατούμενοι – δεν είναι πλέον πειστική για όλους”, είπε.

Ορισμένοι πολιτικοί έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την παραίτηση. Ο Κατς δήλωσε ότι όποιος κατασκευάζει “συκοφαντίες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών δεν είναι άξιος να φοράει τη στολή των IDF”.

Ο υπουργός Αστυνομίας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ χαιρέτισε την παραίτηση και ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας από περισσότερες νομικές αρχές.

Δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να στέκεται πάνω από Παλαιστίνιους κρατούμενους που ήταν δεμένοι στο πάτωμα μιας ισραηλινής φυλακής, λέγοντας ότι ήταν οι δράστες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και ότι θα έπρεπε να τιμωρηθούν με τη θανατική ποινή.

Περίπου 1.700 κρατούμενοι της Γάζας απελευθερώθηκαν αυτό το μήνα στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα σε αντάλλαγμα για 20 Ισραηλινούς ομήρους, ορισμένοι από τους οποίους ανέφεραν ότι υπέστησαν βασανιστήρια και κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Τρεις από αυτούς δήλωσαν στον ισραηλινό Τύπο ότι μερικές φορές δέχονταν ξυλοδαρμούς από τους απαγωγείς τους ως εκδίκηση για τις δηλώσεις του Μπεν-Γβίρ, ο οποίος υπερηφανεύεται για την επιδείνωση των συνθηκών κράτησης των Παλαιστινίων. Ο Μπεν-Γβίρ απάντησε ότι οι κατηγορίες αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Χαμάς.