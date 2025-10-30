Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο καταζητούμενοι για την υπόθεση φόνου του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες 28 χρόνων από την Γεωργία δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Οι αστυνομικοί, έχοντας ενδείξεις ότι βρίσκονταν στη συμπρωτεύουσα, οργάνωσαν επιχείρηση εντοπισμού που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Ο ένας από τους κατηγορούμενους είχε μεγαλώσει στην Κύπρο, όπου διέμενε από παιδί, ενώ και ο δεύτερος είχε ζήσει για χρόνια στο νησί πριν μεταβεί στην Ελλάδα μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία. Και οι δύο φέρονται να διαμένουν το τελευταίο διάστημα σε σπίτια συγγενών τους στη χώρα.

Μάλιστα, πρόκειται για ξαδέλφια. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, Σταύρου Δημοσθένους, που σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Κύπρο.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο 49χρονος επιχειρηματίας είχε εντοπιστεί νεκρός την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 μέσα στο πολυτελές όχημά του, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς.

Ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία σε ομάδες της Λεμεσού. Συγκεκριμένα διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη, ενώ έχει υπάρξει και παράγοντας στον Απόλλωνα Λεμεσού κατά το παρελθόν.

Παράλληλα, ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην κυπριακή πόλη και ασχολείται με το ποδόσφαιρο για πάρα πολλά χρόνια.

Μάλιστα πριν από μερικούς μήνες είχε βρεθεί στο προσκήνιο για την προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μετά την παραίτηση του Γιώργου Κούμα, που ήταν ο πρόεδρος της ΚΟΠ, όμως τελικά αποφάσισε να μην συμμετέχει και να μην διεκδικήσει τη θέση.