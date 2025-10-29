Οσα χρόνια ζω – ουκ ολίγα – δεν έχω γνωρίσει βιβλίο με τέτοια δημοσιότητα, πριν ακόμη εκδοθεί, ίσως ακόμη και πριν εξ ολοκλήρου γραφεί! Γνωρίζω όμως, όπως και όλοι μας, την επικοινωνιακή μαεστρία και την ικανότητα του κ. Αλέξη Τσίπρα να ωραιοποιεί ακόμη και τα λάθη κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

Στο βιβλίο του με τίτλο Ιθάκη – όπως ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ενημερώνει – ο κ. Τσίπρας καταγράφει τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019. Περιγράφει την βαθιά αγωνία του για να απαλλάξει την χώρα από τα μνημόνια κάνοντας απανωτές συναντήσεις με ξένους ηγέτες, και πώς προσπάθησε με το θρυλικό δημοψήφισμα να την προστατεύσει από την εξοντωτική διάθεση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις κλειστές τράπεζες, καθώς και να αντιμετωπίσει τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Τσίπρας, με την εμπειρία του νεότερου Πρωθυπουργού της χώρας μας, στοχάζεται, προβληματίζεται για το παρελθόν και το παρόν, στρέφει, όμως, τη ματιά του στο μέλλον, και εκφράζει την ελπίδα για την προοπτική της χώρας του.

Ο τίτλος αλλά και το περιεχόμενο του βιβλίου, σύμφωνα με την ενημέρωση του εκδοτικού οίκου , φέρνει στον νου μας την Ιθάκη του Οδυσσέα, που εκφράζει τον πόθο και τον στόχο ενός ξενιτεμένου για την επιστροφή στην πατρίδα του (τον νόστο). Θυμίζει, εξάλλου, και τον εμπνευσμένο Καβάφη, του οποίου η «Ιθάκη» παροτρύνει τον αναγνώστη να επικεντρωθεί στο ταξίδι της ζωής – που παρά τις δυσκολίες του, διατηρεί πάντα την αξία του – και όχι στον προορισμό. Δεν υπάρχει μόνο μία Ιθάκη, αλλά πολλές, όπως πολλοί είναι οι στόχοι που θέτουμε στη ζωή μας, και προσπαθούμε να επιτύχουμε «Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι…. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε./ Ετσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,/ ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν».

Ετσι λοιπόν ο κ. Τσίπρας ξεκινά το ταξίδι του με τον επόμενο στόχο, και ίσως να σκέπτεται ότι ακόμη και αν ο στόχος, η Ιθάκη του, φανεί κατώτερος των προσδοκιών του, ο ίδιος θα έχει ικανοποιηθεί από το ταξίδι.

Η πολιτική μεταμόρφωση, εξάλλου, του κ. Τσίπρα θυμίζει τις «Μεταμορφώσεις» του μεγάλου Λατίνου ποιητή Οβίδιου, εξαιτίας των οποίων εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Αύγουστο. Ο αναγνώστης των Οβιδιακών Μεταμορφώσεων θα μπορούσε εύκολα να διαγνώσει την αντικαθεστωτική άποψη του Οβίδιου περί κυριαρχίας του Αυγούστου. Ας σημειωθεί ότι ο ποιητής στο έργο αυτό παρουσιάζει ένα σύμπαν, όπου τα πάντα – θεοί και άνθρωποι – βρίσκονται σε κατάσταση μεταμορφωτικού συναγερμού.

Στο τελευταίο εκτενές κεφάλαιο του βιβλίου του – πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε – ο Αλέξης Τσίπρας, εν είδει πολιτικού εγχειριδίου, συνοψίζει τις σκέψεις του για το μέλλον και παρουσιάζει το όραμά του για την Αριστερά , την δική του «Πρώτη φορά Αριστερά», που ο ίδιος μετέτρεψε με μεγάλη ευκολία και διάθεση υπέρβασης… σε «Τελευταία φορά Αριστερά»!

Για να επιτύχει επομένως τον στόχο του ο κ. Τσίπρας, κινούμενος στο πνεύμα του Καβάφη, ας θυμηθεί το παρακάτω παραλλαγμένο – κατά τον δεύτερο στίχο – εναρκτήριο δίστιχο του ποιήματος: Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη/ πρόσεχε, ΟΧΙ πια άλλη φενάκη!

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.