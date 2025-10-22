Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ότι θα είναι «πολύ δύσκολη» η αποστολή να αφοπλιστεί η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και να ανοικοδομηθεί ο παλαιστινιακός θύλακας, όπως προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

«Έχουμε μια πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά μας, που είναι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να ανοικοδομηθεί η Γάζα, να καταστεί καλύτερη η ζωή για τους ανθρώπους της Γάζας, αλλά και να διασφαλιστεί πως η Χαμάς δεν θα είναι πλέον απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη συνάντησή τους.

Ο Νετανιάχου δήλωσε από την πλευρά του ότι «συζήτησε την ιδέα της επόμενης ημέρας» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μια καταπληκτική επόμενη μέρα με ένα εντελώς νέο όραμα», για το «πώς θα έχουμε μια πολιτική κυβέρνηση, για τον τρόπο να διασφαλίσουμε την ασφάλεια εκεί», είπε.

«Αυτό δεν θα είναι εύκολο», είπε και «θα απαιτήσει πολλή δουλειά», όμως «πιστεύω πως είναι δυνατό», πρόσθεσε.

«Ευκαιρία για το Ισραήλ να ενισχύσει τις σχέσεις του με τις χώρες της Μ.Ανατολής»

Η συμφωνία είναι «μια ευκαιρία» για το Ισραήλ να ενισχύσει τις σχέσεις του με χώρες της Μέσης Ανατολής, εκτίμησε εξάλλου ο Τζέι Ντι Βανς.

Είδε σε αυτήν «ένα απαραίτητο στοιχείο» προκειμένου να επεκταθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξομάλυναν τις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και ορισμένες αραβικές χώρες το 2020. Αυτό μπορεί να επιτρέψει, όπως είπε, «μια δομή συμμαχίας στη Μέση Ανατολή που διαρκεί, που αντέχει και που επιτρέπει σε καλά άτομα αυτής της περιοχής του κόσμου να πάρουν τα πράγματα στα χέρια (τους)».

Ο Αμερικανός πρόεδρος φιλοδοξεί να επανεκκινήσει τις συμφωνίες του Αβραάμ, που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια της πρώτης θητείας του ανάμεσα στο Ισραήλ, από τη μία πλευρά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο, από την άλλη.

Νετανιάχου: Με τις ΗΠΑ έχουμε μια συνεργασία ως σύμμαχοι

Στο μεταξύ, κατηγορηματικά απέρριψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τους χαρακτηρισμούς «κράτος – δορυφόρος των ΗΠΑ» για το Ισραήλ, μετά τι συνάντηση με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, λέγοντας ότι «έχουμε μια συνεργασία ως σύμμαχοι».

«Θέλω να το ξεκαθαρίσω», τόνισε απαντώντας σε μια ερώτηση. «Τη μία εβδομάδα λένε ότι το Ισραήλ ελέγχει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εβδομάδα αργότερα λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το Ισραήλ. Αυτό είναι ανοησία».

«Έχουμε μια συμμαχία εταίρων που μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους»

«Έχουμε μια συνεργασία, μια συμμαχία εταίρων που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινούς στόχους. Μπορούμε να έχουμε συζητήσεις, μπορούμε να έχουμε διαφωνίες εδώ και εκεί, αλλά συνολικά, πρέπει να πω ότι τον τελευταίο χρόνο είχαμε συμφωνία — συμφωνία όχι μόνο για τους στόχους, αλλά και για τον τρόπο επίτευξής τους», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ κατάφερε να «βάλει το μαχαίρι στο λαιμό της Χάμας, αυτό ήταν το στρατιωτικό εγχείρημα υπό την καθοδήγηση του Ισραήλ, και το άλλο εγχείρημα ήταν να απομονώσει τη Χάμας στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, κάτι που νομίζω ότι ο πρόεδρος (σ.σ. Ο Τραμπ) έκανε με εξαιρετική επιτυχία μαζί με την ομάδα του».

«Δεν θέλουμε ένα υποτελές κράτος, και το Ισραήλ δεν είναι αυτό», είπε ο Βανς. «Δεν θέλουμε ένα κράτος-δορυφόρο, και το Ισραήλ δεν είναι αυτό. Θέλουμε μια εταιρική σχέση. Θέλουμε έναν σύμμαχο εδώ».

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι το Ισραήλ, μαζί με τους αραβικούς συμμάχους μας στον Κόλπο, μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ θετικό ηγετικό ρόλο στην περιοχή αυτή — όπου, ειλικρινά, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ενδιαφέρονται λιγότερο για τη Μέση Ανατολή, επειδή οι σύμμαχοί μας στην περιοχή αναλαμβάνουν δράση, αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την ευθύνη για την περιοχή τους στον κόσμο», πρόσθεσε,

«Να αξιοποιηθούν οι συμφωνίες του Αβραάμ»

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συμφέροντα εδώ», πρόσθεσε ο Βανς. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα το βλέπουμε ως μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία για τη Γάζα είναι ένα κρίσιμο κομμάτι για την απελευθέρωση των Συμφωνιών του Αβραάμ, αλλά αυτό που μπορεί να το κάνει να δουλέψει είναι μια δομή συμμαχίας στη Μέση Ανατολή που θα επιμείνει, που θα αντέξει, που θα επιτρέψει στους καλούς ανθρώπους σε αυτή την περιοχή του κόσμου να αναλάβουν δράση και να αναλάβουν την ευθύνη για την περιοχή τους. Αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Τυχαίνει να πιστεύω ότι είναι και προς το συμφέρον του Ισραήλ».

«Λαμβάνουμε αποφάσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Αλλά λαμβάνουμε κοινές αποφάσεις για την περιοχή, οι οποίες πιστεύω ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν και τους δύο μας» κατέληξε.