Το ταξίδι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία ήδη ξεκίνησε από τη Μαλαισία το Σάββατο και θα ακολουθήσουν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, όπου θα έχει και συνάντηση με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, της οποίας το διακύβευμα θεωρείται κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία.

Καθώς οι δυο κορυφαίες οικονομίες του κόσμου επιδιώκουν να μειώσουν τις μεταξύ τους εντάσεις, που έχουν κλιμακωθεί από όταν ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον περασμένο Ιανουάριο, αναζητώντας μια εμπορική συμφωνία που μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί, ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Νότια Κορέα.

«Νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλά και όλοι θα είναι πολύ ευχαριστημένοι», δήλωσε την Πέμπτη ο Τραμπ για την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών κατά τη δεύτερη θητεία του. Αν και φέτος έχουν μιλήσει τηλεφωνικά δύο φορές, η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν το 2019.

«Πρόκειται για μια συνάντηση υψηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής», δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο NBC ο Χαν Σεν Λιν, διευθυντής της παγκόσμιας συμβουλευτικής εταιρείας The Asia Group για την Κίνα. «Και οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν να πατήσουν το “κουμπί της επαναφοράς” (“reset”)» για μια σχέση που έχει κλονιστεί, πρόσθεσε, και να αποφύγουν παράλληλα «οποιαδήποτε μεγάλη παραχώρηση».

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την περασμένη Κυριακή ότι οι σπάνιες γαίες, η φαιντανύλη, η σόγια και το ζήτημα της Ταϊβάν είναι μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων συζήτησης των ΗΠΑ με την Κίνα. Ανώτερος αξιωματούχος εξωτερικών υποθέσεων της Ταϊβάν δήλωσε την Τρίτη ότι η Ταϊπέι βρίσκεται σε επαφή με την Ουάσιγκτον και θα παρακολουθεί στενά την επικείμενη συνάντηση.

Σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας την Παρασκευή, ο υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο τόνισε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα μπορούσαν ακόμα να βρουν τρόπους να μιλήσουν και να συνεργαστούν, αντί να οδηγηθούν σε αποσύνδεση. Παράλληλα, μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, τον κορυφαίο διαπραγματευτή της χώρας για το εμπόριο, πραγματοποιεί συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στη Μαλαισία αυτές τις μέρες, όπου συζητούν εμπορικά και οικονομικά ζητήματα.

Αποκλιμάκωση στον ορίζοντα;

Οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου έχουν αναζωπυρωθεί ξανά τις τελευταίες εβδομάδες, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν να συγκεντρώσουν «δυνατά χαρτιά» ενόψει των επερχόμενων κρίσιμων διαπραγματεύσεων, όπως εξηγεί ο γαλλικός Monde. Ωστόσο, η επιβεβαίωση της συνάντησης Τραμπ – Σι σηματοδοτεί μια πρόθεση αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με αναλυτές.

Η Κίνα ενδεχομένως θα δεσμευτεί να κάνει ορισμένες παραχωρήσεις, όπως η αγορά γεωργικών προϊόντων ή οι επενδύσεις στις ΗΠΑ, σημείωσε ο Νταν Γουάνγκ της συμβουλευτικής Eurasia Group, ενώ η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των τεχνολογικών περιορισμών στην Κίνα.

Το Πεκίνο στις αρχές Οκτωβρίου επέκτεινε δραματικά τους περιορισμούς του στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών τεχνολογιών, ενώ ο Τραμπ ανταπέδωσε με απειλές για πρόσθετους δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα. Ο Μπέσεντ καταδίκασε την κίνηση της Κίνας ως μια προσπάθεια αποδυνάμωσης της παγκόσμιας οικονομίας, προκειμένου να «τραβήξει όλους τους άλλους μαζί της».

Οι New York Times μεταδίδουν πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων που κατασκευάζονται με αμερικανικό λογισμικό στην Κίνα και φέρεται να σχεδιάζει να ξεκινήσει εμπορική έρευνα για την αποτυχία της Κίνας να τηρήσει τους όρους μιας εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Μάλιστα, νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε διατυπώσει την πιθανότητα να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Σι. Όμως τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ φαίνεται να έχει μαλακώσει τη ρητορική του, διαφημίζοντας την «εξαιρετική σχέση» του με τον Σι και λέγοντας ότι αναμένει ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε μια «καλή συμφωνία» για το εμπόριο. Την περασμένη Τετάρτη δήλωσε ότι ήλπιζε σε μια συμφωνία με τον Σι για «τα πάντα» καθώς και πως ο κινέζος ηγέτης θα μπορούσε να έχει «μεγάλη επιρροή» στο να πείσει τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.