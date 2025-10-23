Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, ανακοίνωσε το Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ θα αναχωρήσει για τη Μαλαισία αργά το βράδυ της Παρασκευής και θα επισκεφθεί επίσης τη Νότια Κορέα, όπου θα συναντήσει τον Σι την επόμενη Πέμπτη.

«Το πρωί της Πέμπτης, ο Πρόεδρος Τραμπ θα συμμετάσχει σε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Σι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ στους δημοσιογράφους.