Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο τραγουδοποιό, στιχουργό και ερμηνευτή, Διονύση Σαββόπουλο, έρχεται στο MEGA το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στις 23:00.

Με αφορμή τον θάνατό του, το MEGA μεταδίδει ξανά την εκπομπή «Σπίτι με το MEGA», με τον Διονύση Σαββόπουλο στην τελευταία μουσική εμφάνισή του στην τηλεόραση.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, με την εμβληματική προσωπικότητα και το πολυδιάστατο έργο του, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και μια ανεκτίμητη μουσική και πολιτιστική παρακαταθήκη.

Το «Σπίτι με το MEGA» με τον Διονύση Σαββόπουλο είχε μεταδοθεί στις 21 Νοεμβρίου του 2020. Τότε, ο σπουδαίος δημιουργός μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό μέρος της μουσικής ιστορίας του μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες του – από το εμβληματικό «Ας κρατήσουν οι χοροί» και τη «Συννεφούλα» μέχρι το «Άγγελος εξάγγελος» και το μοναδικό «Ζεϊμπέκικο» – σε μια βραδιά γεμάτη μνήμες, συναίσθημα και έμπνευση.

Δίπλα του βρέθηκαν ξεχωριστοί καλεσμένοι: ο Μανώλης Μητσιάς, ο Χρήστος Δάντης, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Mente Fuerte, καθώς και οι ταλαντούχοι συνεργάτες του Σάκης Ντόβολης, Κλαυδία Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα Σιετή και οι διακεκριμένοι συνοδοιπόροι του Γιώτης Κιουρτσόγλου και Σταύρος Λάντσιας.

Δείτε το trailer εδώ: