Με αρνητικά πρόσημα κινούνται την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, μετά το άλμα άνω του 5% της προηγούμενης μέρας, παραμένοντας, όμως, σε τροχιά για εβδομαδιαία άνοδο, καθώς οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας τροφοδότησαν ανησυχίες για την προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent διαμορφώνονται στθς 8.24 ώρα Ελλάδας στα 65,78 δολ. το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,33%, ενώ του αμερικανικού αργού στα 61,56 δολ. με πτώση 0,37%.

«Το αργό σταθεροποιείται, αρχίζει κάποια ρευστοποίηση κερδών, υποδεικνύοντας ότι η αγορά δεν πατάει το κουμπί πανικού για τη ρωσική προσφορά», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, η Vandana Hari, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

«Είναι πιθανό να επικρατήσει κατάσταση αναμονής, μέχρι την επόμενη ανατροπή της ιστορίας, που θα μπορούσε να είναι μια κλιμάκωση ή μια αποκλιμάκωση», πρόσθεσε η Hari. «Φαίνεται ότι η αγορά στοιχηματίζει στο δεύτερο».

Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν άνοδο άνω του 5% την Πέμπτη και αναμενόταν να καταγράψουν εβδομαδιαία άνοδο περίπου 7%, τη μεγαλύτερη από τα μέσα Ιουνίου.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να αναλάβουν περαιτέρω δράση, ενώ ο Πούτιν χαρακτήρισε τις κυρώσεις ως μια μη φιλική πράξη, λέγοντας ότι δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τη ρωσική οικονομία και τόνισε τη σημασία της Ρωσίας για την παγκόσμια αγορά.

Η Rosneft και η Lukoil μαζί αποτελούν περισσότερο από το 5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Τα δεδομένα

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ ώθησαν τις κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες να αναστείλουν βραχυπρόθεσμα τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, δήλωσαν στο Reuters εμπορικές πηγές.

Τα διυλιστήρια στην Ινδία, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, πρόκειται να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές αργού πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

«Οι ροές προς την Ινδία διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Οι προκλήσεις για τα κινεζικά διυλιστήρια θα είναι πιο συγκρατημένες, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση των πηγών αργού πετρελαίου και τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων», δήλωσε σε σημείωμα ο Janiv Shah, αντιπρόεδρος ανάλυσης αγορών πετρελαίου στην Rystad Energy.

Ο υπουργός πετρελαίου του Κουβέιτ δήλωσε ότι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών θα είναι έτοιμος να αντισταθμίσει οποιαδήποτε έλλειψη στην αγορά με την άρση των περικοπών στην παραγωγή.

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil την περασμένη εβδομάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η ΕΕ πρόσθεσε επίσης δύο κινεζικά διυλιστήρια με συνολική χωρητικότητα 600.000 βαρελιών την ημέρα (bpd), καθώς και την Chinaoil Hong Kong, εμπορικό βραχίονα της PetroChina, στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται επίσης στην προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζικου προέδρου Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου έχουν κλιμακωθεί, με αποτέλεσμα να ανακοινωθούν και οι δύο πλευρές αντίποινα. Η επιβεβαίωση ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα φάνηκε να μειώνει τις εντάσεις.

