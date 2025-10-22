Σοβαρές κοινωνικοοικονομικές αποκλίσεις στις εξετάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού αποκαλύπτει έρευνα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

«Ανάλογα με το πού ζεις, ακόμα και σε ποια γειτονιά, καταγράφεται διαφορετικό ποσοστό καρκίνου. Οι γυναίκες στις υποβαθμισμένες περιοχές δεν έχουν καλή ενημέρωση, δεν έχουν μεγάλη αυτοεκτίμηση και γι’ αυτό πρέπει να τις στηρίξουμε και να τις βοηθήσουμε. Είναι αποδεδειγμένο, ιδίως στις ηλικίες μεταξύ 50 και 69 ετών, ότι το 30% της βελτίωσης που έχουμε παρατηρήσει στη θνησιμότητα του καρκίνου, οφείλεται στην πρόληψη», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, παρουσιάζοντας στοιχεία του προγράμματος των Κινητών Μονάδων της τελευταίας εξαετίας (Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2025), σε εκδήλωση στο δημαρχείο της Αθήνας.

Η έρευνα έδειξε, μεταξύ άλλων, ότι μεγάλο ποσοστό γυναικών δεν κάνει μαστογραφία για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ή ακόμη και των τριών ετών, καθώς και ότι η μία στις τέσσερις που εξετάζονται, παραπέμπονται για περαιτέρω διερεύνηση. Δύο ακόμη σημαντικά ευρήματα που προκύπτουν από τα στοιχεία είναι ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου του μαστού σε υπέρβαρες γυναίκες (με Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 25), καθώς και σε αυτές με οικογενειακό ιστορικό, και ο πολύ μεγάλος αριθμός καπνιστριών και πρώην καπνιστριών.

Προς διερεύνηση 4.000 γυναίκες

Ειδικότερα, τα στοιχεία του προγράμματος των Κινητών της Μονάδων για την παραπάνω περίοδο, έχουν ως ακολούθως:

Εξετάστηκαν 18.000 γυναίκες σε όλη τη χώρα.

Πραγματοποιήθηκαν 191 εξορμήσεις σε 162 σημεία, με προτεραιότητα σε απομακρυσμένες περιοχές και τους οικονομικά ευάλωτους πληθυσμούς.

Υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και προσέλευση για έλεγχο, καθώς και στις ενημερωτικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Περισσότερες από 4.000 γυναίκες παραπέμφθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση.

Περισσότερες από 140 γυναίκες είχαν ευρήματα που έχρηζαν βιοψίας για πιθανή κακοήθεια (BIRADS 4 & 5).

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κακοήθειας σε γυναίκες με Δείκτη Μάζας Σώματος μεγαλύτερο του 25, και σε γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού.

Μεγάλο ποσοστό γυναικών δεν είχε πραγματοποιήσει μαστογραφία τα τελευταία 2–3 χρόνια, αναδεικνύοντας το κενό στην τακτική προληπτική εξέταση.

Παρόλο που το κάπνισμα δεν έχει συνδεθεί με τον καρκίνο του μαστού (όπως συμβαίνει με 13 άλλους καρκίνους) ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα υπήρξε ο πολύ μεγάλος αριθμός καπνιστριών και πρώην καπνιστριών.

Καπνίστριες 7 στις 10

«Ενώ σύμφωνα με τη Eurostat οι καπνίστριες στη χώρα μας είναι 32%, στην έρευνα μας φάνηκε ότι το ποσοστό αυτό έφτανε το 76%. Σε ποσοστό 20% ανέρχονταν οι πρώην καπνίστριες. Πρόκειται για διαπίστωση ιδιαίτερα ανησυχητική που επιβάλλει ειδική άμεση παρέμβαση», τόνισε ο κ. Φιλόπουλος.

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι σημαντικό ποσοστό γυναικών που εξετάστηκαν ανήκε στις κατηγορίες υπέρβαρων (Δείκτης Μάζας Σώματος 25-29,9) και παχύσαρκων (ΔΜΣ από 30 και πάνω), στοιχείο που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο.

«Και ενώ οι επίσημες στατιστικές αναφέρουν ότι υπέρβαρες είναι 47% των Ελληνίδων και παχύσαρκες 12%, στις 15.520 γυναίκες που έδωσαν στοιχεία

στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 28,5% είχαν φυσιολογική μάζα σώματος, αλλά 38,85% ήταν υπέρβαρες και 32,54% παχύσαρκες», σχολίασε.

Να ενισχυθεί ο ετήσιος έλεγχος

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της τακτικής συμμετοχής στον ετήσιο μαστογραφικό έλεγχο, ειδικά για γυναίκες άνω των 40 ετών και ομάδες υψηλού κινδύνου (ΔΜΣ≥25, οικογενειακό ιστορικό, υψηλή πυκνότητα μαστών), καθώς και την ουσιαστική συμβολή των κινητών μονάδων στην προσβασιμότητα, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς με γεωγραφικά, οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια.

Χ. Δούκας: Πρόληψη και φροντίδα χωρίς διακρίσεις

«Η πρόληψη σώζει ζωές και καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει εκτός αυτής της προσπάθειας», είναι το μήνυμα που στέλνει, μέσα από μία σειρά δράσεων για την ενημέρωση και την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, ο Δήμος Αθηναίων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, η πρόληψη και η φροντίδα δεν πρέπει να γνωρίζουν διακρίσεις. «Οι γυναίκες, που συχνά ζουν στο περιθώριο της ενημέρωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, έχουν τώρα τη δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν, με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Στα Δημοτικά μας Ιατρεία, έξι από τα οποία έχουν αναβαθμιστεί σε Πολυδύναμα, προσφέρουμε πλήρη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υγείας, σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας, βάσει των αρχών της ισότητας και της μη διάκρισης. Για εμάς στον Δήμο Αθηναίων, η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση», πρόσθεσε.

Στα ροζ θα «ντυθεί» το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών

Με κεντρικό σύνθημα «Η Ελλάδα φωτίζεται ροζ… Η πρόληψη ταξιδεύει παντού», η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.), θα φωταγωγήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00, το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών με ροζ χρώμα.

Στην εκδήλωση, την οποία θα πλαισιώσει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Αθηναίων, θα μιλήσουν ο δήμαρχος Αθηναίων και ο πρόεδρος της Ε.Α.Ε.. Επίσης, στην Πλατεία Κοτζιά θα λειτουργεί ενημερωτικό σταντ της Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Πανελλαδικά, την ίδια ημέρα και ώρα, η δράση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κορυφώνεται με την ταυτόχρονη φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων σε 17 επιπλέον πόλεις.

Στα ροζ και ο «Δρομέας»

Ροζ φως, που συμβολίζει την ελπίδα, τη δύναμη και την πίστη σε ένα μέλλον χωρίς καρκίνο του μαστού, θα «σκεπάσει» και τον «Δρομέα», στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού.

Η φωταγώγηση του Δρομέα θα παραμείνει έως τις 10 Νοεμβρίου, ημέρα του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα συμβολικό σημείο για τους δρομείς που περνούν μπροστά του λίγο πριν τον τερματισμό τους.

Κινητός μαστογράφος στην πλατεία Κοτζιά

Μ’ ένα συμπεριληπτικό κάλεσμα για πρόληψη σε γυναίκες που δεν έχουν την ευχέρεια να εξεταστούν, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Μαστού, από τον Δήμο Αθηναίων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, κινητός μαστογράφος θα βρίσκεται στην πλατεία Κοτζιά με στόχο να προσφέρει δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες από τη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Ριτσώνας. Την κινητοποίησή τους ανέλαβε ο παγκοσμίου δράσης Οργανισμός Ιατρικής Αρωγής, SAMS Ελλάς και η μεταφορά τους θα πραγματοποιηθεί με παρεχόμενο πούλμαν της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων.

Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει δράση Μαστολογικού Ελέγχου με την πραγματοποίηση δωρεάν μαστογραφιών. Αφορά γυναίκες 40 – 69 ετών, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την τελευταία τους μαστογραφία, δε νοσούν ήδη από καρκίνο και δεν βρίσκονται σε ημέρες περιόδου. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και την ημέρα της εξέτασης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.

Ο έλεγχος που είναι ψηφιακός και εποπτευόμενος από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», πραγματοποιείται στο ομώνυμο κτίριο στη διεύθυνση Τίρυνθος 2, στα Άνω Πατήσια και δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία.

Απαραίτητα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ ή άλλος αριθμός ασφάλισης (έστω και προσωρινός) και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να εξεταστούν κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 27/10.

Για ραντεβού, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καλούν στο 210 2015510 (εσωτ. 119 – 120) στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο (καθημερινές 08:30 – 14:00).

Τετραήμερος γυναικολογικός έλεγχος

Παράλληλα, στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων θα διεξαχθεί τετραήμερος ολοκληρωμένος γυναικολογικός έλεγχος, που περιλαμβάνει εξέταση μαστού από μαστολόγο των Ιατρείων, γυναικολογική εξέταση από τους γυναικολόγους των Ιατρείων και συμβουλευτική αυτοεξέτασης μαστού από μαίες.

Οι εξετάσεις διενεργούνται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

4ο Δημοτικό Ιατρείο (Κολωνός): 23/10 & 30/10/2025, 10:00 – 14:00

5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο (Άνω Πατήσια): 22/10/2025, 10:00 – 14:00

6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο (Κυψέλη): 24/10/2025, 11:00–15:00

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τις γραμματείες των αντίστοιχων Δημοτικών Ιατρείων: