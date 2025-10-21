Με ενστάσεις αντισυνταγματικότητας υποδέχτηκε η αντιπολίτευση την τροπολογία της κυβέρνησης για τον Αγνωστο Στρατιώτη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκάλας επιτέθηκαν στην κυβέρνηση για την τροπολογία που φέρνει για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ και ο Χάρης Δούκας απάντησε με ανάρτηση του στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Νωρίς το πρωί ο Παύλος Χρηστίδης με παρέμβαση του στην ολομέλεια γνωστοποίησε την πρόθεση του ΠαΣοΚ να υποβάλει αίτημα αντισυνταγματικότητας. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του σημείωσε πως η συζήτηση αυτή άνοιξε τρεις ημέρες μετά από τη λήξη της απεργίας του Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή.

«Μια κίνηση που είχε ως στόχο, από τον κ. Μητσοτάκη, να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ μια αντίστοιχη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή που ήρθε από ένα ηθικό και λογικό αίτημα του πατέρα Ρούτσι» δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως «νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ηθικό μας χρέος την απόδοση της Δικαιοσύνης και αυτό ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αντιμετωπίσει με ψευτοδιλήμματα.

Παράλληλα και μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Παύλος Χρηστίδης σημείωσε πως «υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, σας ενημερώνουμε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας για αυτή την τροπολογία».

Λίγα λεπτά αργότερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ με τηλεφωνική του παρέμβαση στην εκπομπή Morning point στο Mega news και στους δημοσιογράφους Ανδρέας Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου τόνισε πως «αταθέσαμε αίτηση αντισυνταγματικότητας σε μία τροπολογία που έρχεται, σε ένα εντελώς άσχετο νομοσχέδιο, που παρουσιάζεται με ένα εντελώς απαράδεκτο τρόπο και έρχεται να χτυπήσει το βασικό αίτημα εκατομμυρίων Ελλήνων στη συνάθροιση όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11».

Στη συνέχεια ανέφερε πως «φαίνεται ότι οι αρμοδιότητες που περιγράφονται και στην τροπολογία μπερδεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα από το 1932 μέχρι σήμερα. κανείς δεν έχει βεβηλώσει ποτέ το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και πολίτικά μιλώντας, είναι προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όσοι του το εισηγήθηκαν το κάνουν για εκδικηθούν την απόφαση η οποία ήρθε απέναντι στις επιθυμίες τους σε σχέση με τον Πάνο Ρούτσι και τη δικαίωση αυτού του ηθικού δικαιώματος που ήθελε να μάθει τι συνέβη με το παιδί του.

Επίθεση και από Τσουκαλά

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστα Τσούκαλα που τοποθετήθηκε επίσης για το θέμα στο πλαίσιο της συνέντευξης του σημειώνοντας πως «πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι άλλαξε από τον Μάρτιο όταν ο Πρωθυπουργός πήγαινε με φωτογράφους για να τον τραβήξουν να σκύβει το κεφάλι στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Τότε που η συγκυρία εξυπηρετούσε κάτι άλλο για αυτόν επικοινωνιακά, επέλεγε διαφορετικά».

Ενώ για το περιεχόμενο της τροπολογίας τόνισε πως «δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα παρά μόνο έρχεται και λέει ότι το Υπουργείο Άμυνας θα είναι αρμόδιο για να βρίσκει ιδιωτικές εταιρείες να καθαρίζουν το μνημείο. Μάλιστα προβλέπει και αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή την πολιτική αδυναμία της κυβέρνησης, την προπαγάνδα που ασκεί για να μιλήσει με κοινά που επιλέγουν Λατινοπούλου, θα την πληρώσουν οι φορολογούμενοι».

Συμπλήρωσε δε πως «κατατίθεται μια τροπολογία για να αναλάβουν εργολάβοι καθαριότητας το Μνημείο. Είναι αστείο. Το ΠαΣοΚ προφανώς και δεν θα ψηφίσει κάτι που είναι αχρείαστο, αντισυνταγματικό , γιατί υπάρχει καθαρό νομοθετικό πλαίσιο και η κυβέρνηση το κάνει μόνο και μόνο γιατί δεν αντέχει την πολιτική ήττα της από τον κ. Ρούτσι. Συνετρίβη η υστερική επιλογή της κυβέρνησης να πάει μέχρι τέλους εναντίον του απεργού πείνας. Έπαιξαν τα ρέστα τους. Ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι θα καθυστερήσει η δίκη από το αίτημα του κ. Ρούτσι».

«Εσωτερικά ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας»

Περιγράφοντας τις κόντρες του Μαξίμου με τους υπουργούς της κυβέρνησης, ο Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε: «Εκτός και αν μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του ο κ. Χρυσοχοΐδης, γιατί το άρθρο 191Α λέει ποια ποινή προβλέπεται για όποιον προσβάλλει το μνημείο και ορίζει ότι αρμόδια είναι η αστυνομία. Πλαίσιο προστασίας υπάρχει και για τον Άγνωστο Στρατιώτη και για όλα τα μνημεία».

Παράλληλα, υπογράμμισε τον διαγκωνισμό Μαξίμου-Νίκου Δένδια: «Όπως φαίνεται το Μαξίμου ζήτησε από τον κ. Δένδια να αναλάβει το υπουργείο του την καθαριότητα και εκείνος τους απάντησε: “όχι γιατί θέλετε να με φέρετε σε δύσκολη θέση” και έτσι πήρε την αρμοδιότητα για να υπογράφει συμβάσεις καθαριότητας με εργολάβους». «Ο κ. Ρούτσι σας ενόχλησε; Ο Ρουβίκωνας που είχε μπει στη Βουλή, δεν σας ενόχλησε;» απηύθυνε το ερώτημα προς τον παριστάμενο Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζοντας τον χρονισμό κατάθεσης της τροπολογίας.

Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη

Σε τηλεοπτική συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στον Δημάρχο Αθηναίων σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Συμπεριφέρεται ως πολιτικός που θέλει να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και κάνει πολιτικές δηλώσεις οι οποίες θεωρώ ότι δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά του. Θέλει να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου. Ναι, θα έπρεπε να είναι αυτονόητη υποχρέωση του δημάρχου των Αθηναίων ο σεβασμός του ιερότερου, εκ των πολλών σημαντικών μνημείων που έχουμε, στην Αθήνα. Αλλά ο κ. Δούκας, στο θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν συμπεριφέρθηκε ως δήμαρχος, που πρέπει να καθαρίζει την πόλη του» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Σε αυτή την φράση απάντησε σχεδόν αμέσως ο Χάρης Δούκας με ανάρτηση του που σημείωσε:

«H απάντησή μου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη:Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται.

Μέχρι να λάμψει η αλήθεια,

μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή.

Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη.

Μέχρι τέλους».

Πυρά από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερία και Νέα Αριστερά

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππας έκανε λόγο για ήττα της κυβερνησης από τον Πάνο Ρούτσι. «Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ένσταση. Παραβιάζει το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας».

Από το ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε απαράδεκτη την τροπολογία. Συνεχίζοντας είπε πως «είναι προσχηματικός ο λόγος που επικαλείται η κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας ζώνης προστασίας γύρω από την βουλή από τον λαό». Το ΚΚΕ, ζητά την απόσυρση της τροπολογίας.

«Η τροπολογία αποτελεί την έκφραση βίας της κυβέρνησης», δήλωσε η Ελένη Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Από τη Νέα Αριστερά, η Σια Αναγνωστοπούλου, είπε πως «με αυτή την ντροπιαστική τροπολογία η κυβέρνηση θέλει να εξαφανίσει τα Τέμπη από τον δημόσιο χώρο. Θέλει να εξαφανίσει την ορατότητα των Τεμπών».

Ακόμη και ο εκπροσωπος της Νίκης είπε πώς η τροπολογία πρέπει να αποσυρθεί. «Την περίοδο πολύ δύσκολων γεωπολιτικών εξελίξεων, βγάλτε την ταμπέλα από πάνω σας της πιο διχαστικής κυβέρνησης που πέρασε από τον τόπο», σχολίασε.