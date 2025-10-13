Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και διατύπωσε οκτώ προτάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Πιο συγκεκριμένα, η κυβερνητική σύσκεψη υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπροσώπων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφάσισε την υιοθέτηση των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας.

Η Ομάδα Εργασίας, η οποία συστάθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στις αρχές Αυγούστου, έχει επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη και έχει καταθέσει προτάσεις για την ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της ασθένειας. Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και διατύπωσε οκτώ προτάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου.

Τα 8 μέτρα

Αναλυτικά προτείνονται:

Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών απολύμανσης, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, με στόχο τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Παράλληλα, προτείνεται η εξέταση δυνατότητας οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων για τα έξοδα απολύμανσης. Εντατικοποίηση της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των μέτρων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή απόκρυψης κρουσμάτων. Προτείνεται, επίσης,η μη αποζημίωση των κτηνοτρόφων που παραβαίνουν τα μέτρα και η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία, ώστε να υπάρξει αποτρεπτική ισχύς έναντι κάθε παράβασης. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ετοιμότητας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει: α. Μόνιμη επιτήρηση των μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με τη χρήση drones, β. Μηχανισμό άμεσης προμήθειας υλικών και εξοπλισμού, γ. Ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών. Άμεση καταγραφή, φωτογράφηση, δέσμευση και κατάλληλη υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του ιού. Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της επιζωοτίας, όπως οι ημερομηνίες και ο αριθμός των εστιών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η πλήρης διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση κρίνονται απαραίτητες, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την αφύπνιση και εγρήγορση του παραγωγικού κόσμου. Διοργάνωση νέου κύκλου ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν στη διαρκή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές. Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την τεκμηριωμένη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων, από την ΕΕ, εμβολίων, το επίπεδο και τη διάρκεια ανοσίας, τη διαθεσιμότητα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιαστικού σχήματος έναντι του τρέχοντος συστήματος αντιμετώπισης και εκρίζωσης του νοσήματος. Άμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει το έργο του με συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης της επιζωοτίας, σε στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους κτηνιατρικούς φορείς και τους εκπροσώπους των παραγωγών. Στόχος είναι η άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανισμών, η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Ο απολογισμός των κρουσμάτων από τη νόσο

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν εξεταστεί συνολικά 2.949 δείγματα, με 328 κρούσματα να εντοπίζονται σε 1.568 εκτροφές.

Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε ρεκόρ νέων κρουσμάτων, με 328 περιστατικά να αποτελούν το υψηλότερο μηνιαίο σύνολο από την αρχή της επιδημίας. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη διασπορά είναι η Λάρισα, όπου καταγράφηκαν 212 κρούσματα σε 308 εκτροφές, η Ξάνθη με 172, ο Έβρος με 155, η Μαγνησία με 113 και η Ροδόπη με 111.

Αυξημένη δραστηριότητα παρουσιάζεται και στη Δυτική Ελλάδα, με 88 κρούσματα στην Αχαΐα και 40 στην Αιτωλοακαρνανία. Εστίες εντοπίζονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στις Σέρρες (69) και την Πιερία (16).

Μέχρι σήμερα, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 327.000 ζώα, με σημαντική αύξηση τους τελευταίους μήνες: 58.441 θανατώσεις τον Ιούλιο, 55.151 τον Αύγουστο και 65.014 τον Σεπτέμβριο, ποσά που αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό των συνολικών απωλειών.