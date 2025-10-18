ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Ο πρώην πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση προς τιμή της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη είπε, μεταξύ πολλών άλλων, ότι «…ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι […] οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση». Η κυβέρνηση, αν και κυβερνά πάνω από έξι χρόνια τώρα, θεώρησε ότι η αποστροφή αυτή του λόγου του Καραμανλή δεν την αφορά και έβαλε «κυβερνητικές πηγές» να λένε ότι «δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης, καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες». *** Και αν και στην αποστροφή αυτή επέλεξε να απαντήσει, έστω και με αυτό το καθόλου πειστικό επιχείρημα, υπήρξε μια άλλη τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού η οποία πέρασε σχεδόν απαρατήρητη και ειδικά από την κυβέρνηση δεν σχολιάστηκε καθόλου. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Ο Καραμανλής μίλησε για την γραμμή, που κατά τον ίδιο, χωρίζει αυτούς «που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο και τους συνανθρώπους τους, που δεν συμβιβάζονται στις αρχές τους, που θέτουν στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος τις ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία τους. Ίσως πάνω απ΄ όλα το ενάρετο παράδειγμά τους» και αυτούς «που τους σαγηνεύει η εξουσία, η δύναμη της επιβολής επί των άλλων, η ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή, ενίοτε δυστυχώς ακόμα και ο προσπορισμός υλικού οφέλους». Αν και αυτή η αποστροφή δεν είχε τόσο καθαρή αναφορά στην σημερινή ηγεσία της ΝΔ όσο η προηγούμενη, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την παραδοσιακή βάση των νεοδημοκρατών και, κυρίως, τις απόψεις των ανθρώπων που θεωρούν ότι είναι θεματοφύλακες των αξιών της συντηρητικής παράταξης, μου λένε, ότι αυτό είναι το σημαντικότερο και βαθύτερο εσωκομματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Μητσοτάκης και που φέρνει κοντά τους δυο πρώην πρωθυπουργούς και άλλα ιστορικά στελέχη. *** Δεν είναι, όπως λένε, ούτε οι – υπαρκτές – διαφωνίες με την εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη, ούτε ο «εισοδισμός» των Πασόκων, κάτι που, προσθέτουν, συνέβαινε πάντα και δεν είναι καθόλου κακό, ούτε οι όποιες άλλες ανησυχίες για την συνολική πολιτική της κυβέρνησης. Ο σκληρός πολιτικοϊδεολογικός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας είναι έντονα ενοχλημένος από τον συγκεντρωτικό, αδιαφανή και αντιθεσμικό τρόπο που ασκεί την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό ήταν και το αόρατο νήμα που διέτρεχε όλη την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, ακόμη και στους επαίνους που επιφύλαξε για την τιμώμενη πρώην Πρόεδρο της Βουλής και έμοιαζαν να αντιδιαστέλλονται με ό,τι συμβαίνει σήμερα. Η ανησυχία του για το αν η σημερινή ηγεσία της ΝΔ είναι πιστή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης και στην παράδοση προσήλωσης στους θεσμούς ανιδιοτέλειας και εντιμότητας που θεμελίωσε ο ιδρυτής της. *** Η επιστροφή στην Ιθάκη ιστορείται στο ομηρικό έπος της Οδύσσειας. Υπενθυμίζω ότι το έπος πήρε το όνομά του από τον μοναδικό επιζήσαντα του ταξιδιού. *** Πληροφορούμαι ότι η Choose του Γιάννη Δέτση εξαγοράζει την MRB που κατέχει μια από τις ηγετικές θέσεις στην έρευνα αγοράς, αλλά και στην κοινωνική και πολιτική έρευνα και αυτό είναι που δίνει πολιτικό ενδιαφέρον στην είδηση. *** Ας πούμε ότι πραγματολογικά έχει δίκιο ο Βασίλης Φεύγας Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, ο οποίος παρατήρησε ότι τα παιδιά της τραγωδίας των Τεμπών δεν σκοτώθηκαν για την πατρίδα, μου είπε ο φίλος μου. Αλλά πόσο έξυπνος πρέπει να είσαι για να μην προβλέψεις ότι θα βρεθεί αμέσως κάποιος χαροκαμένος γονιός να σου πει ότι δεν σκοτώθηκαν για την πατρίδα, αλλά τα σκότωσε η πατρίδα;

H Ιθάκη του Τσίπρα

Για να φθάσει ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και να βρει την οικογένειά του, περιπλανήθηκε 10 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας για να βρει τη δική του πολιτική Ιθάκη, αλλά πάντως το βιβλίο του με τον ομώνυμο τίτλο θα κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, θα έχει 11+1 κεφάλαια που εκτείνονται σε 700 σελίδες, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg.

Θα μείνω στον τίτλο για να επισημάνω ότι από την Ιθάκη είχε ανακοινώσει στις 21 Αυγούστου το τέλος των μνημονίων με φόντο τη θάλασσα του Ιονίου. Τότε είχε πει ότι η Ιθάκη είναι η αρχή για τη χώρα και την επομένη μέρα φόρεσε για πρώτη φορά γραβάτα, κόκκινη, για την εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου μίλησε σε βουλευτές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για τη συμφωνία του Eurogroup.

Εκείνο το ταξίδι, πάντως, δεν τον έβγαλε σε ήρεμες θάλασσες.

Η αγωνιώδης προσπάθεια του Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος πασχίζει εναγωνίως να πείσει ότι ασκεί ουσιαστική και παραγωγική αντιπολίτευση. Εντόπισα διαρροές από την Κουμουνδούρου, ότι ο πρόεδρος του κόμματος την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή ανάγκασε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να πάρει διαφορετική θέση από την κυβέρνηση για τον Πάνο Ρούτσι και ότι την Πέμπτη «οδήγησε» τον πρωθυπουργό να πει ότι δέχεται να πάνε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» και ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης.

Προ ημερών, μαζί με τον βουλευτή Γιώργο Γαβρήλο αρνήθηκαν να πάνε στο υπουργείο Εργασίας για ενημέρωση και διαβούλευση και ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από την Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και ο Φάμελλος έστειλε γραπτή πρόταση στους αρχηγούς της αντιπολίτευσης να συνυπογράψουν το αίτημα απόσυρσης του.

Παράλληλα, κατέθεσε την πρώτη επερώτηση στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο για τον πρωτογενή τομέα, η οποία συζητήθηκε την Παρασκευή, ενώ ξεκινάει και περιοδείες. Δραστήριος, δεν λέω, αλλά δεν είναι αυτός το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ.

Κέντρο… αντισυστημικό

«Κεντρώο» εντός εισαγωγικών, είδα, ότι χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο Στέφανος Κασσελάκης. Για καλό δεν θα το είπε, δεδομένης της παγωμένης σχέσης τους, αλλά καλού κακού διευκρίνισε ότι αποκλείεται να συνεργαστεί μαζί του.

Νιώθει ακόμη προδομένος ηθικά, γιατί, όπως λέει, ο πρώην πρωθυπουργός δεν σεβάστηκε την εσωτερική δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ και γιατί, ενώ είχε πάμπολλες ευκαιρίες που τις σπατάλησε, δεν φέρνει πλέον κάτι νέο.

Φαίνεται ότι ο Στέφανος διεκδικεί για τον εαυτό του την αποκλειστική εκπροσώπηση στον αμιγώς κεντρώο χώρο, αποκαλώντας το Κίνημα Δημοκρατίας, δύναμη «εκτός συστήματος». Και κεντρώος και εκτός συστήματος, δεν συμβαδίζουν, αλλά σε κανέναν δεν απαγορεύεται να έχει τις φιλοδοξίες του.

Το χαρτί του Αγνώστου Στρατιώτη παίζει ο Μητσοτάκης

Παρών θα είναι ο Κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση που θα γίνει επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, γεγονός που προμηνύει «μάχη» ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση.

Χθες πάντως, αν και η ρύθμιση δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ, οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν στους φοιτητές της σχολής Καλών Τεχνών να ανοίξουν το πανό τους μπροστά από το μνημείο και τους ζήτησαν να σταθούν στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Ερχεται ο κόφτης

Εκτός χρόνου βγήκε (ξανά) η συζήτηση της Πέμπτης στην Ολομέλεια της Βουλής. Με τους ιθύνοντες να εκτιμούν ότι επιτέλους πρέπει να μπει ο «κόφτης» στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κοινοβουλίων.

Έτσι, όσοι παραβιάζουν τον χρόνο είτε αρχηγοί, υπουργοί ή βουλευτές θα «τιμωρούνται». Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε πως «κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, είχαν μια τελευταία ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί».

Την μεθεπόμενη εβδομάδα, αρχές Νοεμβρίου δηλαδή, θα συζητηθεί το θέμα ώστε να εφαρμοστεί ο αυτόματος κόφτης στις συνεδριάσεις. Αρχικά για τις συζητήσεις των νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, και αργότερα για τις ειδικές διαδικασίες, όπως οι προ ημερησίας, ο προϋπολογισμός και η πρόταση μομφής.

Νέα επικοινωνιακή ομάδα στο ΠαΣοΚ

Αναμορφώνεται ο επικοινωνιακός τομέας της Χαριλάου Τρικούπη. Γραμματέας επικοινωνίας ανέλαβε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κατσικάρης, με αναπληρωτή τον Γιώργο Καρβουνιάρη.

Οι δύο τους βοηθούν τον Κώστα Τσουκαλά και την Στεφανία Μουρελάτου στο έργο τους, ενώ συνολικά ο τομέας θα ενισχυθεί με ακόμα 15 άτομα. Το πήραν ζεστά το θέμα στο ΠαΣοΚ μήπως και ξεκολλήσουν τη βελόνα.

Κοινοβουλευτικοί vs εξωκοινοβουλευτικοί

Τα τραπεζώματα μεταξύ των «γαλάζιων» βουλευτών έχουν πάντα τη δική τους σημασία, καθώς αποτυπώνουν το κλίμα της εποχής που διανύουμε. Και το κλίμα της εποχής που διανύουμε δεν είναι καθόλου αισιόδοξο, όπως καταγράφηκε στο τραπέζι που οργάνωσε ο Νότης Μηταράκης για τα γενέθλιά του σε εστιατόριο του Νέου Ψυχικού με την συμμετοχή 17 βουλευτών.

Εκτός του ίδιου συμμετείχαν Γιάννης Πλακιωτάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ανδρέας Κατσανιώτης, Φώντας Μπαραλιάκος, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης, Λάκης Βασιλειάδης, Μακάριος Λαζαρίδης, Θανάσης Σταυρόπουλος, Γιάννης Οικονόμου, Γιάννης Παππάς, Ζέττα Μακρή, Σοφία Βούλτεψη, Μαρία Αντωνίου και Ασημίνα Σκόνδρα.

Το μενού ήταν πλούσιο αλλά η ατμόσφαιρα δεν ήταν αρκούντως εορταστική. Μάλλον η κατήφεια και η αγωνία που επικρατούν επισκίασαν το χαρμόσυνο γεγονός. Επικράτησαν, μου λένε, έντονος προβληματισμός και ανησυχία για τι μέλλει γενέσθαι αφού η πολυπόθητη αυτοδυναμία μοιάζει με άπιαστο όνειρο, με κάποιους να αναρωτιούνται αν χρειάζονται παρεμβάσεις στον εκλογικό νόμο και το όριο του 25% για το μπόνους εδρών.

Αυτό που τέθηκε μετ’ επιτάσεως, όπως πληροφορούμαι, ήταν η άποψη ορισμένων ότι θα πρέπει να αναληφθούν πολιτικές πρωτοβουλίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να αναστραφεί το κλίμα, το οποίο, ειδικά για τους βουλευτές από αγροτικές περιφέρειες είναι εξαιρετικά βαρύ.

Ωτακουστής μου μετέφερε δυσφορία για πρόσωπα του πρωθυπουργικού επιτελείου κατά των οποίων πλέον οι βουλευτές μιλούν ανοιχτά. Και αναφέρομαι στον Γιώργο Μυλωνάκη και τον Άκη Σκέρτσο που βρίσκονται στο επίκεντρο των διαμαρτυριών των «γαλάζιων».

Ενώ δεν έλειψαν και οι «μπηχτές» για τον πρώην συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, Αλέξη Πατέλη με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο του.

Το αστείο μάλιστα μεταξύ των συνδαιτημόνων ήταν: «Εσένα σε κάλεσε ο Πατέλης στην παρουσίαση;». Ενδεικτικό του κλίματος ήταν η φράση ενός εκ των βουλευτών: «Αν δεν ήμασταν εμείς να μαζεύουμε σταυρούς, όλους αυτούς δεν θα τους… ήξερε ούτε η μάνα τους».