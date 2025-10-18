Έμπαινε αθόρυβα, μεθοδικά και πάντα νύχτα. Φορούσε γάντια για να μην αφήσει αποτυπώματα και όσες φορές νόμιζε ότι δεν καταγράφεται από κάμερες κλειστού κυκλώματος, έβγαζε τη μάσκα για να κινείται με μεγαλύτερη ευκολία στον χώρο. Μία κίνηση που τελικά στο τέλος τον πρόδωσε.

Από τον περασμένο Μάιο, οι κάμερες ασφαλείας αρκετών καταστημάτων κατέγραφαν τον διαρρήκτη, να πλησιάζει διακριτικά, να παραβιάζει την πόρτα των επιχειρήσεων και με γρήγορες κινήσεις αφού άρπαζε ό,τι έβρισκε να εξαφανίζεται σε λίγα λεπτά.

Ύστερα από προσεκτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του και τα ξημερώματα της 12ης Οκτωβρίου, πέρασαν χειροπέδες στον 54χρονο, βάζοντας τέλος στη δράση του.

Από τον Μάιο μέχρι σήμερα, είχε διαπράξει τουλάχιστον έξι κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα της περιοχής, αφαιρώντας χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και ό,τι άλλο μπορούσε να μεταφερθεί εύκολα.

Ο 54χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.