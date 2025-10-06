Άμεση ήταν η αντίδραση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ του Σαββάτου στο Αιγάλεω, όταν γείτονας τηλεφώνησε στην αστυνομία για ύποπτο άνδρα που είχε εισβάλει σε οικία της περιοχής.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, φτάνοντας στο σπίτι, εντόπισαν τον διαρρήκτη να κρύβεται στο μπαλκόνι, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 28χρονο δράστη και να του περάσουν χειροπέδες.

Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα ζευγάρι μαύρα γάντια, μια κουκούλα full face και ένα κατσαβίδι, με το οποίο επιχείρησε να διαρρήξει το σπίτι.