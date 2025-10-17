Μεγάλη ταλαιπωρία και σήμερα Παρασκευή 17/10 για τους οδηγούς λόγω της μεγάλης κίνησης στους δρόμους της Αθήνας.

Η μέρα ξεκίνησε πολύ δύσκολα για όσους κινούνται στον Κηφισό, μετά την ουρά των 17 χιλιομέτρων που σχηματίστηκε χθες Πέμπτη 16/10 στον αυτοκινητόδρομο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, όπου δύο τροχαία – μία καραμπόλα τριών Ι.Χ. και μία σύγκρουση δύο φορτηγών – έχουν προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα νταλίκα έπεσε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα προς τον Πειραιά, με αποτέλεσμα να κλείσουν δύο λωρίδες και μία στο ρεύμα προς Λαμία. Από το τροχαίο δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε όταν τρία οχήματα στο ρεύμα ανόδου συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των ΚΤΕΛ, στην αριστερή λωρίδα και αυτή τη στιγμή στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μπλοκαρισμένη είναι και η Αττική Οδός, όπου σε αμφότερα τα ρεύματα η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις είναι άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως την Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα αγγίζουν τα 10–15 λεπτά στο τμήμα Πλακεντίας–Κηφισίας.

Στην Περιφερειακή Υμηττού η εικόνα είναι επίσης δύσκολη, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν τα 15–20 λεπτά στο τμήμα Αγία Παρασκευή–Κηφισίας.

