Το τελευταίο διάστημα, το ΠαΣοΚ επιχειρεί να επανατοποθετηθεί δυναμικά στον δημόσιο διάλογο γύρω από τα εθνικά θέματα, να αναδείξει το πατριωτικό του πρόσημο, προβάλλοντας ταυτόχρονα ένα προφίλ υπευθυνότητας και στρατηγικής ψυχραιμίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Δ.Ε.Θ. έκανε την αρχή και μέσα από το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε, μίλησε, για την ανάγκη να δημιουργηθεί «μια Ελλάδα ισχυρή, πρωταγωνίστρια στην Ανατολική Μεσόγειο, την Ευρώπη και τον κόσμο, μία χώρα με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, που υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο χωρίς αστερίσκους».

Σήμερα, ένα μήνα μετά και υπό το φως των εξελίξεων στην περιοχή, αναμένεται να έχει σφοδρή αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή για τα εθνικά θέματα και τη διαχείρισή τους.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θα επιχειρήσει να αναδείξει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η παράταξη του ως αξιόπιστος θεματοφύλακας των εθνικών συμφερόντων σε μια εποχή γεωπολιτικών αναταράξεων. Ενώ ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Τα δεδομένα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ είχε την τελευταία σύσκεψη με τους συνεργάτες. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα και εκείνα που θα αναδειχθούν.

Η επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή, η διαχείριση της Ειρήνης ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη, ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτό, καθώς και η επικαιροποιήση της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης μέσα από συζήτηση στη Βουλή, αποτελούν σίγουρα στοιχεία της ομιλίας του προέδρου του ΠαΣοΚ.

Απαντήσεις εδώ και τώρα

Παράλληλα σκληρή θα είναι και η κριτική που θα ασκήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην «ολιγωρία της κυβέρνησης» σε δύο σημαντικά θέματα που αναδείχθηκαν εκ νέου. Πρόκειται για το Τουρκολιβυκό μνημόνιο και την παράνομη κατοχή της Κύπρου. Τα δύο θέματα αυτά ήρθαν στην επιφανεια ξανά μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης προς την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας.

Όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη η ελληνική κυβέρνηση είναι έκθετη, καθώς σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), που δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» και η οριοθέτηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Στο ΠαΣοΚ υπογραμμίζουν πως παρά το γεγονός πως πέρασε ένας μήνας, κανείς δεν διάβασε την μελέτη αυτή, κανείς δεν την έλεγξε και «κανείς από την Ελληνική Κυβέρνηση δεν είχε διαμαρτυρηθεί». Επιπρόσθετα, τονίζουν πως οι δύο παραπάνω Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, λίγες ώρες μετά την κατάθεση της κατεπείγουσας ερώτησης του Έλληνα Ευρωβουλευτή στο Κοινοβούλιο, κατέβασαν ολόκληρη τη μελέτη, ζήτησαν συγγνώμη και ομολόγησαν ότι στηρίχτηκαν σε ανακρίβειες, ανυπόστατες εκτιμήσεις και λανθασμένες πληροφορίες.

Πάνω σε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κληθεί να απαντήσει στο ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την ολιγωρία. Θα ζητηθούν ευθύνες αλλά και απαντήσεις για το αν διασφαλίστηκε πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί ξανά, καθώς και αν υπήρξε ή θα υπάρξει κάποια επίσημη δημόσια δήλωση από το Μέγαρο Μαξίμου ή το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών.

Πολλά ελληνοτουρκικά θέματα

Ένα από τα θέματα που πρόκειται επίσης να αναδειχθούν, είναι το πώς εργαλοποιεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τις σχέσεις του με την Ελλάδα, πώς χρησιμοποιεί το «σύμφωνο φιλίας» στη διεθνή σκακιέρα και πώς ωφελείται από την απραξία της ελληνικής κυβέρνησης.

Ένα ακόμη στοιχείο στην σκληρή κόντρα που αναμένεται να προκύψει με βἀση την εξωτερική πολιτική είναι η αναφορά στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης και η θέση του κόμματος για μη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Επίσης ένα ακόμη ανοιχτό μεγάλο ζήτημα εθνικής σημασίας είναι και η πόντιση του καλωδίου, καθώς και η δημόσια αντιπαράθεση για το θέμα αυτό με την Κύπρο. Στο ΠαΣοΚ ζητούν να ολοκληρωθεί η επένδυση και να δοθεί και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το οποίο να τηρηθεί.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ προσέρχεται σε αυτή την μάχη έχοντας επικοινωνήσει τις προηγούμενες ημέρες με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευαγγέλο Βενιζέλο που αμφότεροι έχουν διαχειριστεί κρίσιμα και ευαίσθητα εθνικά θέματα.