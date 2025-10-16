Αμέσως μετά την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο, στις 11, θα ξεκινήσει η ενημέρωση του πρωθυπουργού στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα διευρύνει τη συζήτηση, που υπενθυμίζεται είχε ζητήσει να διεξαχθεί ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ για το Παλαιστινιακό, ώστε να αναπτύξει τα επιχειρήματα του για τον κυβερνητικό χειρισμό θεμάτων που άπτονται γενικώς της εξωτερικής πολιτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή του ομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στη στάση της Ελλάδας και τα οφέλη, όπως εκτιμά, που έχουν προκύψει για τη χώρα από τη στάση αυτή σε όλα τα μέτωπα: ευρωπαϊκό, αμερικανικό, ελληνοτουρκικό, μεσανατολικό, ώστε να περάσει στο 3ο στοιχείο της ομιλίας του που είναι η ανάδειξη των αποτελεσμάτων που φέρνει η ενεργητική διπλωματία σε αντίθεση με τη διπλωματία της αδράνειας και της παρακολούθησης των γεγονότων.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει για την οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση από το 2019 και αναβαθμίζει -όπως λένε- την κοινωνικοπολιτική θέση της χώρας, της επιτρέπει να θωρακίζεται αμυντικά. Και η άμυνα να αποτελεί την μια όψη της ασπίδας, ενώ η άλλη όψη της είναι η διπλωματία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο παλαιστινιακό ζήτημα, επισημαίνοντας την παρουσία του στη Διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα, τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και την επίσκεψη στην Αθήνα, την επομένη της Διάσκεψης της Παλαιστίνιας ΥΠΕΞ Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν. Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να ενισχύσει τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο την επόμενη μέρα στη Γάζα είτε στο ανθρωπιστικό κομμάτι είτε στον τομέα της ανοικοδόμησης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τέλος, για τα ελληνοτουρκικά, αναμένεται να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών, υπενθυμίζοντας τις θετικές συνέπειες που έχει και τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει η βασική διαφορά με την Τουρκία (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) και πως ούτε εμποδίζει τη χώρα μας να προχωρά τον εθνικό της σχεδιασμό, όπως σημειώνουν.

Την επόμενη εβδομάδα η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Πάντως, δεν αποκλείεται να «ξεφύγει» η κουβέντα και για θέματα εσωτερικής επικαιρότητας καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλά μέτωπα. Είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε την αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων για την κυβερνητική απόφαση που αφορά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ειδικότερα για το θέμα αυτό, η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι απέναντι στην αντιπολίτευση. Μάλιστα, τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν να ισχυρίζονται ότι πρόκειται για απόφαση που προήλθε μετά από αιτήματα πολιτών. H αντιπολίτευση, διερωτώμενη «γιατί το κάνετε;» είναι εντελώς αντίθετη με αυτό το οποίο λέει η κοινωνία, υποστηρίζουν τα κυβερνητικά στελέχη.

Η τροπολογία, που αναμένεται να σηκώσει «σκόνη» εντός και εκτός Βουλής, αναμένεται να έρθει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα.Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με αυτήν, περνάει η συντήρηση, η φύλαξη και η ανάδειξη του ιστορικού μνημείου στην εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όμως, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, αν δηλαδή γίνει κάτι, το οτιδήποτε, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καταλήγουν τονίζοντας πως, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα.

Τα ίδια στελέχη πάντως ξεκαθαρίζουν πως δεν θα προχωρήσουν σε «επιθετικές κινήσεις» όπως να σβήσουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Όπως λένε, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η τροπολογία και μετά, «τελειώνει οτιδήποτε διαφορετικό στον Άγνωστο Στρατιώτη, διαφορετικό από τον αυτονόητο σεβασμό στους ήρωές μας».