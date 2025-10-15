Έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία. Η Ένωση Νέων (JUNGE UNION) από την ΚΟ των συγκυβερνόντων Χρστιανοδημοκρατών/Χριστιανοκοινωνιστών στη Γερμανία αντιστέκεται στο σχέδιο νόμου του κυβερνητικού συνασπισμού για τις συντάξεις πολλών δισ. ευρώ, που προγραμματίζεται να εγκριθεί από το σώμα μέχρι το τέλος του χρόνου και να τεθεί σε εφαρμογή από του χρόνου.

Αιτία της διαφωνίας; Το σχέδιο νόμου της υπουργού Μπέρμπελ Μπας από το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα προβλέπει τη σταθεροποίηση του ύψους συντάξεων στο 48% μέχρι το 2031, αλλά δεν προβλέπει τι θα γίνει μετά το 2031.

Μόνιμο βάρος δισ. στους ώμους των νέων

Σύμφωνα με το ψήφισμα της ομάδας ανάμεσα στο 2031 και 2040 θα συσσωρευτεί επιπρόσθετο κόστος 114 δις ευρώ, που θα συσσωρεύεται συνεχώς και μετά το 2040, ρίχνοντας ένα μόνιμο βάρος δισ. στους ώμους της νεότερης γενιάς. “Είναι απαράδεκτο” δήλωσε στο SPIEGEL ο Πασκάλ Ρέντιγ, αντιπρόεδρος της JU.

Ο Κόνραντ Κόρνερ, νούμερο δύο στην Ομάδα Νέων, μιλώντας στο SPIEGEL υπενθύμισε ότι η Eπιτροπή Sυντάξεων συστάθηκε για να κάνει τα κοινωνικά συστήματα ανθεκτικά στο μέλλον και ότι δεν αρκεί απλή προσθήκη 115 δις ευρώ από την πίσω πόρτα.

Καθόλου αμελητέο διάβημα

Η Ομάδα Νέων είναι μια ένωση νέων βουλευτών από τα δύο συντηρητικά κόμματα που έχει ως καταστατικό στόχο να εκπροσωπήσει τα συμφέροντας της νεότερης γενιάς εντός των κομματικών δομών. Αποτελείται από 18 μέλη, όλοι εκλεγμένοι βουλευτές κάτω των 35 ετών την ημερομηνία των εκλογών.

Η βαρύτητα του διαβήματός τους δεν είναι καθόλου αμελητέα. Η κυβέρνηση συνασπισμού CDU/CDU και SPD διαθέτει 328 ψήφους στη Βουλή, δώδεκα περισσότερες από όσες απαιτούνται για να αγγίξουν την απόλυτη πλειοψηφία.

Που σημαίνει ότι οι νέοι βουλευτές της συμπολίτευσης θα μπορούσαν να μπλοκάρουν το νομοσχέδιο, κάτι που μετά την επεισοδιακή ψηφοφορία του Μερτς στη Βουλή και την αποτυχία εκλογής δικαστών στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, θα ήταν μια ακόμη πανωλεθρία. Καλού κακού έστειλαν και προειδοποίηση στον καγκελάριο να μην διανοηθεί να φορτώσει τα βάρη στις επόμενες γενιές επειδή οι νέοι αποτελούν μειοψηφία.

Θα φτάσουν όμως τα πράγματα έως εκεί; Hδη καταγράφηκαν μηνύματα κατανόησης. “Δεν είμαι ευχαριστημένος που ορισμένοι κυβερνητικοί βουλευτές θεωρούν το νομοσχέδιο μη αποδεκτό, αλλά αντιλαμβάνομαι την κριτική που ασκεί η Ομάδα Νέων” είπε ο Στέφεν Μπίλγκερ, γραμματέας της ΚΟ CDU/CDU . Και προτείνει να επιστρέψει το νομοσχέδιο για επαναδιαπραγματεύσεις στην Επιτροπή Συντάξεων.