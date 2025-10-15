Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελληνική Αστυνομία σε Κρυονέρι και Άγιο Δημήτριο, όπου δύο άτομα φέρονται να απειλούν να δώσουν τέλος στη ζωή τους.

Στο Κρυονέρι επι της Ελπιδας, άνδρας όποιος που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα αναφέρει ότι έχει καραμπίνα και ότι απειλεί να αυτοκτονήσει. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας με διαπραγματευτή, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Την ίδια στιγμή, στον άγιο Δημήτριο eπί της οδού Δαίδαλού, άντρας ο οποίος αναφέρει ότι έχει τραυματιστεί mε μαχαίρι, απειλεί ότι θα πέσει από την ταράτσα. Το ίδιο σκηνικό συναντάμε και σε αυτό το περιστατικό, με την αστυνομία έχει αποκλείσει το τετράγωνο.