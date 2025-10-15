Αμφιβολίες για τις πληρωμές των αγροτών, τουλάχιστον έως την 28 Οκτωβρίου, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ζαλίδης, είναι από «δύσκολο έως αδύνατο» να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές έως την παρέλαση.

Στη σημερινή του κατάθεση είπε πως «ήξερα πως αυτή την εβδομάδα θα βγει η παρτίδα για τα ποσά που δεν πληρώθηκαν τον Ιούνιο. Τώρα, δεν ξέρω με τον OLAF, αν αυτό θα ισχύσει για αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Καββαδάς θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα και ελπίζω αυτό το παραδοσιακό, της παρέλασης του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου να το κρατήσουμε. Είναι δύσκολο έως αδύνατο για τον Οκτώβριο. Θα δοθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε ένα βαθμό».

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ζαλίδης, για να πληρωθούν οι αγρότες, πρέπει ο Οργανισμός να είναι πιστοποιημένος. «Δεν έχουν γίνει διασταυρωτικοί, από το ‘16 έως το ‘21. Τώρα συντρέχουν οι συνθήκες για πληρωμή, αργοπορημένη μεν, αλλά κάτω από κανονικές συνθήκες αυτό έπρεπε να γίνει», τόνισε.

Πάντως, ο μάρτυρας δήλωσε «αιφνιδιασμένος» από την έφοδο της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Μήπως ψάχνουν τους εισαγγελείς;», τον ρώτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης κι εκείνος απάντησε: «μπορεί, τι να σας πω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι δευτεροβάθμιο όργανο. Με προβληματίζει. Με προβληματίζει επειδή θα είμαστε πάλι αναξιόπιστοι απέναντι στον αγρότη. Από το ‘16 ψάχνει η OLAF».