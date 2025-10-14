Αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα έκρηξη που σημειώθηκε έξω από κατάστημα πασίγνωστης εταιρείας παιχνιδιών, στην οδό Κρέοντος, στον Κολωνό. Ήταν λίγο μετά τις 3:40, όταν ακούστηκε η έκρηξη και ακολούθησε μικρή εστία φωτιάς, που άναψε στην είσοδο του καταστήματος, καθώς και υλικές ζημιές σε τζαμαρίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, προσάναμμα τζακιού και μικρό γκαζάκι. Η έκρηξη προκάλεσε περιορισμένης έκτασης πυρκαγιά, η οποία έσβησε σχεδόν άμεσα, προκαλώντας ωστόσο φθορές στην πρόσοψη και την είσοδο του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που περισυνέλεξαν υπολείμματα του μηχανισμού, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Από την έκρηξη δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξηγήσουν το κίνητρο της επίθεσης και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.