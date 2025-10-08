Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε γνωστή ντισκοτέκ στη λεωφόρο Μιχαλακοπούλου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και υλικές ζημιές στο κατάστημα και σε σταθμευμένο όχημα.

Λίγα λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άγνωστο άνδρα να πλησιάζει την είσοδο του νυχτερινού κέντρου, να αφήνει μια σακούλα στο σημείο και να απομακρύνεται γρήγορα. Λίγο αργότερα, ακολούθησε η έκρηξη, που προκάλεσε ζημιές στην πόρτα του μαγαζιού και στις γυψοσανίδες δίπλα της.

Μπροστά από τη ντισκοτέκ ήταν σταθμευμένο ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη φθορές και έχει ήδη απομακρυνθεί από το σημείο. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ και το ενδεχόμενο οργανωμένης επίθεσης

Όπως δήλωσε στο Action 24 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου, την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και ότι ο δράστης ή οι δράστες επέλεξαν για να τοποθετήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό σχετικά νωρίς όσον αφορά την ώρα, γεγονός που πιθανόν αποσκοπούσε στην αποφυγή θυμάτων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν αν υπήρχε συνεργός σε κοντινό σημείο, ενώ όλη τη νύχτα συνέλεξαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. «Είναι μια περιοχή που προσφέρεται για βιντεοληπτικό υλικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Από το κατάστημα εκτιμούν ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, ώστε να λειτουργήσει κανονικά από την Παρασκευή, καθώς η επιχείρηση δραστηριοποιείται μόνο τα βράδια του Σαββατοκύριακου.