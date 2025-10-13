Υλικές ζημιές είναι ο απολογισμός της έκρηξης που προκάλεσε εμπρηστικός μηχανισμός, ο οποίος τοποθετήθηκε έξω από κτίριο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού. Ειδικότερα, όπως φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό τέσσερις άγνωστοι λίγο πριν τα μεσάνυχτα το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου άφησαν τον μηχανισμό και τράπηκαν σε φυγή.

Δευτερόλεπτα μετά σημειώνεται έκρηξη, ενώ μετέπειτα στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών.

Ένοικος πολυκατοικίας απέναντι από το κτίριο του υπουργείου, περιγράφει στο MEGA λεπτό προς λεπτό την στιγμή της έκρηξης κι όσα ακολούθησαν. «Ακουστήκαν 4 κρότοι πάρα πολύ δυνατοί, εγώ κοιμόμουν επάνω, έτριξαν όλες οι τζαμαρίες κατά μήκος του μπαλκονιού, κατέβηκα κάτω να μετακινήσω το αυτοκίνητο και είχε ξεκινήσει μία εστία φωτιάς στην είσοδο του υπουργείου. Ήταν ανά 2 – 3 δευτερόλεπτα περίπου και ήταν πάρα πολύ δυνατοί, έντονοι».

Από τα τέσσερα γκαζάκια που εξερράγησαν, έσπασαν τα τζάμια της εισόδου, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη γυάλινη πόρτα στο ισόγειο, ενώ καταστράφηκαν και προστατευτικά από τα φώτα.

Δεν υπήρξε τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο και ακολούθως οι ειδικές μονάδες να συλλέξουν στοιχεία αποκλείοντας την περιοχή.