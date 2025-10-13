Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή, πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος που αναχώρησε για να τον μεταφέρει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, όπου αναμένεται να συμπροεδρεύσει σήμερα σε «σύνοδο για την ειρήνη», ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε».

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Λίγη ώρα πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, ο μεγιστάνας χαρακτήρισε την επίσκεψή του στα δυο κράτη «πολύ ιδιαίτερη στιγμή».

«Όλοι ανυπομονούν να ζήσουν αυτή τη στιγμή», επέμεινε, με ομπρέλα στο χέρι κάτω από την ψιλή βροχή.

Κι άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι – ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν – επιβαίνουν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Τι θα κάνει ο Τραμπ στο Ισραήλ

Ο κ. Τραμπ, τον οποίο επευφήμησε ζωηρά πλήθος προχθές Σάββατο στο Τελ Αβίβ, τόνισε ακόμη πως η συμφωνία για την πρώτη φάση της «ειρήνης στη Γάζα», που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, προκαλεί ικανοποίηση, τόσο στο Ισραήλ, όσο και σε μουσουλμανικές και αραβικές χώρες.

«Όλος ο κόσμος χειροκροτεί ταυτόχρονα, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Γενικά, αν επικροτεί ο ένας, ο άλλος δεν το κάνει», σχολίασε ο μεγιστάνας. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που όλος ο κόσμος (…) είναι περιχαρής, είναι τιμή μας να συμμετάσχουμε», πρόσθεσε.

Λίγη ώρα μετά την άφιξή του στην επικράτεια του Ισραήλ, ο κ. Τραμπ προγραμματίζει να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων, που είχαν απαχθεί στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας — την οποία ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε, για άλλη μια φορά, «εργοτάξιο κατεδαφίσεων».

Οι συναντήσεις αναμένεται να γίνουν σε αίθουσα στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, όπου κατόπιν είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία. Θα γίνει έτσι ο τέταρτος αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει.

Έπειτα από την παραμονή του για περίπου τέσσερις ώρες στο Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων.