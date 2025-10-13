Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, την ισραηλινή Βουλή, το μεσημέρι της Δευτέρας έδωσε το περίγραμμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, όπως την αντιλαμβάνεται ο αμερικανός πρόεδρος. Αυτή περνάει μέσα από την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, που ομαλοποιούν τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές χώρες του Περσικού Κόλπου, της υπόλοιπης Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής – και όχι μέσα από την συνύπαρξη δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, όπως θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.

Ο Τραμπ προσπάθησε να περιγράψει την επόμενη μέρα του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και να την θέσει στο ευρύτερο πλαίσιο της περιοχής. Οι Συμφωνίες του Αβραάμ υπογράφηκαν, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ το 2020, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν. Οι χώρες αυτές προστέθηκαν στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, τις μοναδικές που είχαν μέχρι τότε διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Καθοριστική θα είναι η υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, την οποία προσπαθεί να πετύχει ο Τραμπ με τη βοήθεια του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, και του απεσταλμένου στην περιοχή, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν αναφέρθηκε καθόλου, στη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ, στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Αυτό κάποτε αποτελούσε προϋπόθεση για την ομαλοποίηση των σχέσεων των Αράβων με τους Ισραηλινούς. Όχι πια. Πλέον υπάρχει πραγματική πιθανότητα να αποκαταστήσει τις σχέσεις του το Ισραήλ με τους Άραβες και να αναβληθεί η ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους για το μέλλον ή να πάει στις καλένδες.