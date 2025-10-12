Εκρηκτικός μηχανισμός, αποτελούμενος από τέσσερα γκαζάκια, εξερράγη χθες το βράδυ (11/10) έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την οδό Αριστοτέλους.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, καθώς έσπασαν τζάμια και μαύρισαν οι τοίχοι, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν πυροτεχνουργοί και ξεκίνησαν έρευνες, ενώ έκλεισε η οδός Αριστοτέλους από το ύψος της Αλ. Πάντου έως τον παράδρομο της Λεωφόρου Συγγρού.