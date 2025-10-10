Να μεταβιβαστεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο φάκελος με τις καταγγελίες που αποκάλυψε το Mega, για τις παράνομες εισαγωγές εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, τα εμβόλιά που έρχονται από χώρες όπως η Τουρκία, η Ιορδανία και η Αίγυπτος, τα κάνουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι στα ζώα τους. Τα σκευάσματα αυτά, που δεν είναι πιστοποιημένα, «ενοχοποιούνται» για παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ ενδέχεται να είναι κι ένας από τους λόγους διάδοσης της ασθένειας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Κατά την ίδια πηγή, πολλοί ιδιοκτήτες κοπαδιών, θέλοντας να χτίσουν την ανοσία της αγέλης και παρά τις απαγορεύσεις, τόσο από την ΕΕ όσο και από την Ελλάδα, καταφεύγουν σε αυτές τις πρακτικές, με τις σχετικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι το κόστος του εμβολίου ανέρχεται στα 3,5€ ανά ζώο.