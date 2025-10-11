Η Κίνα θα επιβάλει λιμενικά τέλη σε πλοία που ανήκουν, λειτουργούν, κατασκευάζονται ή φέρουν σημαία των ΗΠΑ από την επόμενη εβδομάδα, ως αντίμετρο στα αντίστοιχα λιμενικά τέλη των ΗΠΑ σε πλοία που συνδέονται με την Κίνα, ξεκινώντας την ίδια ημέρα (Τρίτη), ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας.

Η κίνηση αυτή που εντάσσεται στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας ήρθε λίγο πριν τις δηλώσεις Τραμπ, ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, σε δύο εβδομάδες στη Νότια Κορέα, όπως είχε προγραμματιστεί και ότι έρχονται εκ νέου δασμοί. Ο Τραμπ υποστήριξε για να δικαιολογήσει την κίνηση του ότι η Κίνα έχει στείλει επιστολές σε χώρες αναφέροντας ότι σχεδιάζει να επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές στην παραγωγή σπάνιων γαιών.

Η Κίνα στοχεύει πολλά πλοία με τα νέα τέλη της

Υπάρχουν σχετικά λίγα πλοία κατασκευής ή με σημαία των ΗΠΑ που εισφέρουν στο διεθνές εμπόριο, αλλά η Κίνα αναμένεται να «παγιδεύσει» περισσότερα πλοία επιβάλλοντας δασμούς σε εταιρείες των οποίων το 25% ή περισσότερο των μετοχών ή των εδρών τους στα διοικητικά συμβούλια κατέχουν επενδυτικά κεφάλαια με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφεραν οι αναλυτές.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Matson, με έδρα τις ΗΠΑ, ενημέρωσε τους πελάτες της ότι υπόκειται στα νέα λιμενικά τέλη της Κίνας, όμως δεν σχεδιάζει να αλλάξει το πρόγραμμα δρομολογίων της.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το Reuters πιθανότατα επηρεάζονται η American President Lines της CMA-CGM, με έδρα τις ΗΠΑ, και η Zim, με έδρα το Ισραήλ, της οποίας πάνω από το 25% των μετοχών φαίνεται ότι είναι ιδιοκτησία αμερικανικών εταιρειώn.

Τα τέλη της Κίνας θα μπορούσαν επίσης να ισχύουν για πλοία που ανήκουν στην Seaspan της Poseidon, όπως αναφέρουν ειδικοί στη ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων.

Πολλά πλοία θα αντιμετωπίζουν τέλη και στις ΗΠΑ και στην Κίνα

«Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο, καθώς σημαίνει ότι περισσότερα από 100 πλοία που ανήκουν στην Seaspan και ναυλώνονται από πολλές μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, θα υπόκεινται πλέον σε τέλη στην Κίνα, επιπλέον των τελών στις ΗΠΑ για τα πλοία τους που κατασκευάζονται στην Κίνα», δήλωσε ο Jensen. Επίσης, από την Τρίτη, τα πλοία που κατασκευάζονται στην Κίνα – ή λειτουργούν ή ανήκουν σε κινεζικές οντότητες – θα πρέπει να καταβάλλουν τέλος στο πρώτο λιμάνι προσέγγισης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πλήγμα για την COSCO

Τα πλοία που ανήκουν ή διαχειρίζονται από κάποια κινεζική οντότητα θα αντιμετωπίσουν ένα σταθερό τέλος 50 δολαρίων ανά καθαρή χωρητικότητα ανά ταξίδι προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται αναλυτές, η κινεζική εταιρεία COSCO, συμπεριλαμβανομένου του στόλου της OOCL, είναι η πιο εκτεθειμένη με τέλη περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026.

Οι Maersk Line Limited, APL, Zim, Seaspan και COSCO δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό των τελών.

Μεροληπτικό μέτρο εναντίον της Κίνας, λέει το Πεκίνο

Τα τέλη των ΗΠΑ σε πλοία που συνδέονται με την Κίνα, μετά από έρευνα του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των ΗΠΑ να αναβιώσουν την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία και να αμβλύνουν τη ναυτική και εμπορική ναυτιλιακή ισχύ της Κίνας.

«Είναι σαφώς μεροληπτικό και βλάπτει βαριά τα νόμιμα συμφέροντα της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Κίνας, διαταράσσει σοβαρά τη σταθερότητα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού και υπονομεύει επίσης σοβαρά τη διεθνή οικονομική και εμπορική τάξη», δήλωσε το κινεζικό υπουργείο.

Σε ξεχωριστή δήλωση που δημοσιεύθηκε αργότερα την Παρασκευή, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας υποστήριξε ότι τα κινεζικά αντίμετρα ήταν «δικαιολογημένη» αυτοάμυνα με στόχο τη διασφάλιση της δικαιοσύνης στις παγκόσμιες αγορές ναυτιλίας και ναυπηγικής.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Κίνα έχει εκτοξευθεί στην πρώτη θέση στον κόσμο της ναυπηγικής, με τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της να αναλαμβάνουν τόσο εμπορικά όσο και στρατιωτικά έργα.

Πέρυσι, τα κινεζικά ναυπηγεία ναυπήγησαν περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ κατασκεύασαν λιγότερα από 10, σύμφωνα με στρατιωτικούς και βιομηχανικούς αναλυτές.

Οι παγκόσμιες μεταφορές περιπλέκονται

Τα τέλη που ανακοίνωσε η Κίνα, όπως και αυτά που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ, «προσθέτουν περαιτέρω πολυπλοκότητα και κόστος στο παγκόσμιο δίκτυο που διατηρεί τα αγαθά σε κίνηση και τις οικονομίες συνδεδεμένες, και κινδυνεύουν να βλάψουν τους εξαγωγείς, τους παραγωγούς και τους καταναλωτές τους σε μια εποχή που το παγκόσμιο εμπόριο βρίσκεται ήδη υπό πίεση», δήλωσε ο Τζο Κράμεκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παγκόσμιας Ναυτιλιακής Ένωσης.

Για τα πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και δένουν σε κινεζικά λιμάνια από την Τρίτη, η χρέωση θα είναι 400 γιουάν (56,13 δολάρια) ανά καθαρό μετρικό τόνο, δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών.

Αυτό θα αυξηθεί σε 640 γιουάν (89,81 δολάρια) από τις 17 Απριλίου 2026 και σε 880 γιουάν (123,52 δολάρια) από τις 17 Απριλίου 2027.

Για τα πλοία που καταπλέουν σε κινεζικά λιμάνια από τις 17 Απριλίου 2028, η χρέωση θα είναι 1.120 γιουάν (157,16 δολάρια) ανά καθαρό μετρικό τόνο.

Οι εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ενταθεί από τον Σεπτέμβριο, με τις δύο υπερδυνάμεις να αγωνίζονται να ξεπεράσουν την εκεχειρία των εμπορικών δασμών τους – μια παύση 90 ημερών από τις 11 Αυγούστου που λήγει γύρω στις 9 Νοεμβρίου.

Οι δασμοί στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας έχουν περιορίσει απότομα τις κινεζικές εισαγωγές αμερικανικών γεωργικών και ενεργειακών προϊόντων.