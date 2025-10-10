Αλλάζει πάλι στάση στο θέμα της Κίνας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social δεν υπάρχει πλέον λόγος να συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε δύο εβδομάδες στη Νότια Κορέα, όπως είχε προγραμματιστεί.

Όπως ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ υπολογίζουν μαζική αύξηση των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές, ενώ υποστήριξε ότι η Κίνα έχει στείλει επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο ξεκαθαρίζοντας ότι σχεδιάζει να επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές σε όλη την παραγωγή που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες.

«Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, αλλά, ουσιαστικά, θα «φράξει» τις αγορές και θα κάνει τη ζωή δύσκολη για σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο, ειδικά για την Κίνα», ανέφερε στην ανάρτηση του στο Truth Social.

Όπως υποστήριξε δεν είχε μιλήσει με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ επειδή δεν υπήρχε λόγος να το κάνει.

Η ανάρτηση Τραμπ, έφερε σχεδόν αμέσως αναταραχή στις χρηματιστηριακές αγορές, με όλους τους βασικούς δείκτες της Wall Street να υποχωρούν κάθετα. Ο Dow Jones σημείωσε πτώση άνω των 400 μονάδων (-0,9%), ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 1,84% και ο S&P 500 έπεσε κατά 1,31%.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Κίνα πρόσθεσε πέντε νέα στοιχεία και επιπλέον ελέγχους για τους χρήστες ημιαγωγών, αλλά και δεκάδες τεχνολογιών επεξεργασίας στον κατάλογο ελέγχου των εξαγωγών. Απαιτεί πλέον επίσης από τους ξένους παραγωγούς σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούν κινεζικά υλικά να συμμορφώνονται με τους κανόνες της.

Η Κίνα παράγει πάνω από το 90% των επεξεργασμένων σπάνιων γαιών και μαγνητών σπάνιων γαιών στον κόσμο. Οι 17 σπάνιες γαίες είναι ζωτικής σημασίας υλικά σε προϊόντα που κυμαίνονται από ηλεκτρικά οχήματα έως κινητήρες αεροσκαφών και στρατιωτικά ραντάρ.