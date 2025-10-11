Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την επιστροφή των ομήρων και την ανταλλαγή των αιχμαλώτων. Αργά χθες βράδυ υπήρξε κοινή ανακοίνωση των μεγαλύτερων παλαιστινιακών οργανώσεων στη Γάζα, στην οποία τονίζεται ότι απορρίπτουν οποιαδήποτε ξένη επιτήρηση στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα αναμένεται να επιστρέψουν τη Δευτέρα, ενώ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει». «Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν» σημείωσε.

«Ποτάμι» οι Παλαιστίνιοι

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, περίπου 200.000, με την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, άρχισαν να επιστρέφουν στην Γάζα, αναζητώντας τα σπίτια τους μέσα στα χαλάσματα, ενώ πολλοί κατασκηνώνουν κατά μήκος της διαδρομής, καθώς δεν έχουν που αλλού να μείνουν.

Και ολα αυτά τη στιγμή που ο Ισραηλινός στρατός υποχώρησε στο προκαθορισμένο από την συνθήκη, σημείο, προειδοποιώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν εκεί, ενώ οι ένοπλοι της χαμάς αναπτύσσονται σε πολλά σημεία του θύλακα, σε μια σαφή προσπάθεια να δείξουν ότι έχουν το έλεγχο.

Πράσινο φως για παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσε ότι η βοήθεια θα περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, καθώς οι αξιωματούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας περίμεναν την άδεια των ισραηλινών δυνάμεων για να ξαναρχίσουν το έργο τους.

Στο Ισραήλ 200 Αμερικανοί στρατιώτες για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός

Παράλληλα, περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί θα μετακινηθούν από τις βάσεις στις οποίες σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, για να επιβλέπουν και να συντονίζουν την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός με τη βοήθεια Αιγύπτου, Κατάρ, Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο ρόλος των οποίων παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του τμήματος διεθνών ειδήσεων του ΕΡΤΝews, Άννα Παπασωτηρίου δεν είναι σαφές αν οι συγκεκριμένες χώρες, «θα περιοριστούν σε επιμελητεία και υποστήριξη ή θα έχουν ενεργότερο ρόλο και θα στείλουν παρατηρητές μέσα στη Λωρίδα της Γάζας».

Πάντως, όπως προσθέτει «αν σταλούν παρατηρητές και για όσο μένει τουλάχιστον ο ισραηλινός στρατός μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα, πιο πιθανό θεωρείται να είναι από την Αίγυπτο, που είναι από τους πιο παραδοσιακούς και πιο ουδέτερους θα σου έλεγα διαμεσολαβητές».

«Προφανώς γιατί αυτό το κοινό κέντρο διοίκησης, ουσιαστικά θα αναλάβει στη συνέχεια να εποπτεύει και το έργο της πολυεθνικής αυτής δύναμης, που σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς πρωτίστως και κυρίως και στη συνέχεια η εκπαίδευση παλαιστινιακής αστυνομίας και ότι άλλο βεβαίως χρειαστεί μέχρι να συσταθεί να υπάρξει αυτή η παλαιστινιακή κυβέρνηση», προσέθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής για την Γάζα στην Αίγυπτο

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παραστεί στην σύνοδο κορυφής για την Γαζα, με την συμμετοχή διεθνών ηγετών, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει το Axios.

Η σύνοδος διοργανώνεται από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι στο Σαρμ ελ Σέιχ και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τρίτης, αν και πηγές αναφέρουν ότι θα μπορούσε να μετατεθεί για τη Δευτέρα.

Έχει επίκεντρο την οικοδόμηση της διεθνούς υποστήριξης για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, καθώς οι συνομιλίες για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας συνεχίζονται.

Ενώ μέχρι στιγμής δεν αναμένεται η συμμετοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου.