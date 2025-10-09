Απομακρύνεται σταδιακά η κακοκαιρία των τελευταίων 24ώρων, που έδωσε μεγάλους όγκους νερού, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στην Αττική. Τις επόμενες μέρες οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα ανέβει, ενώ μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας δεν περιμένουμε βροχές.

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας (από Τετάρτη – Πέμπτη) όμως, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη, έρχεται νέα κακοκαιρία, με πτώση θερμοκρασίας και βροχές.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα

Σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες .

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων το πρωί έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοι 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή

Στα ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες και τα βόρεια τμήματα της Εύβοιας. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.