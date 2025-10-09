Το Ισραήλ θα «φέρει πίσω», θα επαναπατρίσει τους ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», ανέφερε λακωνικά ο κ. Νετανιάχου μέσω X.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως συγκαλεί συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου εντός της ημέρας για να εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που συμπεριλαμβάνει τον επαναπατρισμό όλων των ομήρων που απομένουν στα χέρια της Χαμάς.

Είναι «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», τόνισε ο κ. Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του μετά την αναγγελία από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη σύναψη συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πλέον πάνω από δυο χρόνια.