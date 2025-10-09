Πολιτικές δολοφονίες, ακραία πόλωση, διχασμός και εντάσεις, υποχώρηση των ορίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περνούν στην κύρια φάση της προαναγγελθείσας κρίσης τους μετά τις τελευταίες εκλογές και την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στη χώρα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ταλανίζεται από τις δικές της μεγάλες κρίσεις, που τις τελευταίες ημέρες καθρεφτίζονται στην πολιτική επικαιρότητα της Γαλλίας.

Μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ποιες είναι οι εξελίξεις στη χώρα και πως αυτές συνδέονται με το παρελθόν της; Ένας καθηγητής και μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών συζητούν στο Ακαδημαϊκό Τέταρτο του Βήματος και απαντούν στα πολλά ερωτηματικά των ημερών:

Την τακτική της πόλωσης και την νέα ισχύ του δόγματος «Εχθρός-Φίλος»

Τις κοινωνικές συναινέσεις του παρελθόντος και την σύγκριση τους με την σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα

Τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσεις γύρω από την πιθανότητα ενός υπόγειου εμφυλίου πολέμου στις ΗΠΑ και τους σύγχρονους όρους που θα τον χαρακτήριζαν

Την οπλοκατοχή σε μια χώρα υπό κρίση: Τα όπλα φαίνεται ότι είναι περισσότερα σήμερα στις ΗΠΑ από τους κατοίκους της…

Τις κοινωνικές ανισότητες και την επίδειξη του ακραίου πλούτου

Το αντίκτυπο στην ΕΕ και το πολιτικό καύσιμο στις δυνάμεις της ακροδεξιάς

Συζητούν οι:

– Αντώνης Καραμπατζός είναι καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

– Βάλια Αρανίτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ακαδημαϊκό Τέταρτο

Η η νέα σειρά βίντεο με γενικό τίτλο «Ακαδημαϊκό Τέταρτο», είναι μια παραγωγή του Βήματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε κάθε επεισόδιο, δυο καθηγητές ή καθηγήτριες του ΕΚΠΑ συναντιούνται και ανταλλάσσουν απόψεις για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, επιχειρώντας να φωτίσουν τις άγνωστες πτυχές του και να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του.