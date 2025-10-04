Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην άσφαλτο, με δυο νεκρούς σε τροχαίο στην Αργυρούπολη.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λίγο μετά τις 2:30, μοτοσικλέτα που κινούνταν στην οδό Αργυρουπόλεως, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους.