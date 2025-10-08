Το Ελληνικό FBI ξήλωσε ένα κύκλωμα που έβαζε εργάτες γης να ζουν σε τρώγλες, τους έπαιρναν τα μεροκάματα και τους έδιναν ένα πιάτο φαγητό για να επιβιώσουν, ρούχα και νερό.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις, κυρίως άτομα από Μπαγκλαντές και Πακιστάν οι οποίοι εκμεταλλεύονταν άτομα από το Πακιστάν, την Ινδία, το Νεπάλ και άλλες εθνικότητες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και μία γυναίκα από το Νεπάλ, που εντόπιζε τα θύματα.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ έγινε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μεσσηνία, Ηλεία, Βοιωτία και Άργος.