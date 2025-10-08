Για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ικανοποίησαν τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, που έκανε πολυήμερη απεργία πείνας, αλλά και άλλων συγγενών θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη, μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά τη διάρκεια ημερίδας στο υπουργείο αρμοδιότητάς του.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι «ο ελληνικός λαός είχε την ευκαιρία, αυτές τις ημέρες, να διαπιστώσει, ότι η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται με όρους ριάλιτι σόου, ούτε με τους όρους που τίθενται στην πλατεία Συντάγματος. Απονέμεται με βάση τον όρκο που έχουν δώσει οι δικαστές στο ελληνικό Σύνταγμα. Και, βεβαίως, η Δικαιοσύνη δε λειτουργεί με βάση τους τηλεοπτικούς χρόνους, αλλά με βάση το Σύνταγμα και το θεσμικό οικοδόμημα της χώρας. Η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται, δεν ποδηγετείται και δεν υποκύπτει σε κανέναν».