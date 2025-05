Τι ετοιμάζει το Εθνικό Θέατρο για τους επόμενους μήνες υπό τη διεύθυνση της Αργυρώς Χιώτη; Πρώτα από όλα δύο διεθνείς συμπαραγωγές με το Royal Court Theatre του Λονδίνου, το «Cow|Deer» της σπουδαίας Κέιτι Μίτσελ και των Νίνα Σίγκαλ και Μέλανι Γουίλσον, καθώς και την αναβίωση του «Kontakthof» της θρυλικής Πίνα Μπάους, σε συναργασία με το Ίδρυμα Πίνα Μπάους, 37 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τον Σεπτέμβριο του 1988.

Αν μη τι άλλο η νέα σεζόν έχει τα χαρακτηριστικά της εξωστρέφειας και του πειραματισμού καθώς το Εθνικό προχωρά σε αυτές τις σημαντικές διεθνείς συμπαραγωγές αλλά και σε συνεργασίες με σημαντικά ονόματα της εγχώριας θεατρικής πρωτοπορίας. Οι Έκτορας Λυγίζος, Ανέστης Αζάς, Πρόδρομος Τσινικόρης, Γεωργία Μαυραγάνη, Χρήστος Θεοδωρίδης, Μαρία Πανουργιά, Αλεξάνδρα Καζάζου, Μάρθα Μπουζιούρη και Ειρήνη Φαναριώτη αναλαμβάνουν ξεχωριστά πρότζεκτ και παραστάσεις. Ένα ακόμη πρόσωπο που θα έχει ρόλο στο Εθνικό είναι η ηθοποιός Αμαλία Μουτούση, επικεφαλής στο 8ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος σε συνεργασία με τον μουσικό και δάσκαλο της Τεχνικής Αλεξάντερ Στέλιο Κατσατσίδη.

Κρατάμε επίσης ότι στο πρόγραμμα της νέας σεζόν εντάσσονται αναθεωρημένες εκδοχές κλασικών έργων, όπως του Τσέχωφ (Ο Βυσσινόκηπος) και του Ίψεν (Κουκλόσπιτο), αλλά και σύγχρονα έργα όπως το «Un Sacre» του Γκιγιόμ Πουά, που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Γαλλία το 2021. Η Πειραματική Σκηνή καθιερώνεται ως χώρος έρευνας, «ανοιχτής πρόβας» και συνδημιουργίας και προτείνει μια δραματουργία για περιπετειώδεις θεατές. Πλέον θα καλωσορίζει όλες τις ηλικίες δημιουργών και όχι μόνο τους νέους

Η Αργυρώ Χιώτη παρουσίασε χθες το απόγευμα το όραμά της για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου ανακοινώνοντας τις βασικές κατευθύνσεις του προγραμματισμού 2025-2026, στην πρώτη της επίσημη συνέντευξη Τύπου ως καλλιτεχνική διευθύντρια της πρώτης κρατικής σκηνής της χώρας, στον κήπο του Κτηρίου Τσίλλερ. Έδωσε έμφαση στη «διεύρυνση των ορίων» και στη γλώσσα ως βασικό ζητούμενο με πολλαπλές συνδετικές διακλαδώσεις (όπως θα διαπιστώνει κανείς και από την παρουσίαση των παραστάσεων που παραθέτουμε παρακάτω) και φιλοσοφία πάνω στην οποία χτίζεται ο προγραμματισμός της επόμενης σεζόν. «Το δίκτυο της γλώσσας γίνεται ολόκληρη η φιλοσοφία μας», επισήμανε η ίδια χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού: «Το συνολικό μας πρόγραμμα ξεκινά από μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, και ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους. Οι βασικοί άξονες που συνθέτουν τον σχεδιασμό μας είναι: ζεύξη της θεωρίας με την πράξη, αλλά και της ιστορίας με το σήμερα˙ στήριξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας˙ δημιουργία ισότιμων συμπαραγωγών και συμπράξεων με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού και ενίσχυση του διεθνούς εκτοπίσματος του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια, εμβάθυνση στη σκηνική γλώσσα, τη μέθοδο και τη σκέψη του κάθε δημιουργού, αλλά και στα ερωτήματα που εγείρει το έργο του˙ πλαισίωση των παραστάσεων με ποικίλες παράλληλες δράσεις και άλλα βραχύχρονα και ευέλικτα καλλιτεχνικά συμβάντα (μικρά θεματικά Φεστιβάλ)».

Στο πλευρό της Αργυρώς Χιώτη παρουσίασαν τις θέσεις και το σκεπτικό των δικών τους αρμοδιοτήτων, η σκηνοθέτρια Ιώ Βουλγαράκη, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια, η ηθοποιός και δραματουργός Νεφέλη Μαϊστράλη και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ακύλλας Καραζήσης, υπεύθυνοι της Πειραματικής Σκηνής και η Μαρία Μαγκανάρη, που παραμένει υπεύθυνη του Μικρού Εθνικού.

Οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν μεταξύ άλλον στο Θέατρο Δίπυλον που θα στεγάσει την Πειραματική Σκηνή, το Θέατρο «Ολύμπια» του Δήμου Αθηναίων στην οδό Πανεπιστημίου που θα φιλοξενήσει την παιδική σκηνή, το θέατρο «Κάππα» στην Κυψέλη, ενώ το υπό ανακαίνιση Θέατρο Rex θα παραδοθεί το 2026. Παράλληλα θα λειτουργήσει πρώτη φορά το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Εθνικού Θεάτρου.

Επαναλήψεις

Ο φετινός χειμερινός προγραμματισμός θα ανακοινωθεί ολοκληρωμένος τον Σεπτέμβριο και περιλαμβάνει τρεις επαναλήψεις: τον «Φάουστ» σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, την «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη από την Κατερίνα Μαυρογεώργη και τις «Τρεις Αδελφές» του Τσέχωφ από τη Μαρία Μαγκανάρη.

Η έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα περίοδο σηματοδοτείται με ανοιχτές προς όλους ακροάσεις, για όλες τις νέες παραγωγές του Εθνικού, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 15 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες: n-t.gr

Καλοκαίρι 2025

Το καλοκαίρι του 2025, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η παράσταση «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Ούλριχ Ράσε σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η «Ορέστεια» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου, που μετά από μεγάλη ζήτηση, επιστρέφει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ενώ περιοδεύει σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (η προπώληση της παράστασης ανοίγει σήμερα), καθώς και η παράσταση «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τον θεατρικό οργανισμό Λυκόφως, που θα παρουσιαστεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

ΔΙΚΤΥΟ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΜΥΑΛΑ ΛΑΛΕΙ | ΦΑΟΥΣΤ βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε – Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

2ος χρόνος ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ | Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ! του Γιώργου Καπουτζίδη – Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη – Θέατρο Κάππα

2ος χρόνος Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

2ος χρόνος Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ – Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη – Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» | ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Μικρές και μεγάλες Αλίκες θα βουτήξουν –με τη συμμετοχή ενός θιάσου νέων ερμηνευτών/τριών– στη χώρα του ονείρου, για να μπορέσουν με όχημα τη χορική αφήγηση, να φυσήξουν με δύναμη μακριά όλες τις χάρτινες φιγούρες. Σύντροφος στο ταξίδι τους, η συγγενική μουσική και ποίηση της Λένας Πλάτωνος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΛΩΣΣΑ | COW|DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ

Άνεμος στα ψηλά δέντρα. Συννεφιασμένος ουρανός. Η βροχή πλησιάζει. Οπλές στη γη. Κλαδιά. Που σπάνε. Στάσου. Άκου.

Η Katie Mitchell (Bluets, Anatomy of a Suicide), η Nina Segal (Shooting Hedda Gabler, Big Guns) και η Melanie Wilson (Oracle Song, Opera for the Unknown Woman) συν-δημιουργούν μια νέα σκηνική εμπειρία με τίτλο COW|DEER. Μόνο ήχος, χωρίς λόγια, ένα κουαρτέτο Ελλήνων/ίδων ερμηνευτών/τριών και μουσικών ζωντανεύει τις ζωές δύο ζώων. Μιας αγελάδας κι ενός ελαφιού. Μια παράσταση – πρόσκληση σε έναν κόσμο πέρα από τον ανθρώπινο. Η παράσταση θα παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο με έναν θίασο Άγγλων/ίδων ερμηνευτών/τριών, παρουσία Ελλήνων/ίδων συντελεστών/τριών και της συνεργάτιδος στη σκηνοθεσία για την Ελλάδα, Ειρήνη Φαναριώτη. Μια διεθνής συμπαραγωγή με το Royal Court Theatre του Λονδίνου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ | KONTAKTHOF της Pina Bausch – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της θρυλικής χορογράφου επιστρέφει στην Ελλάδα 37 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τον Σεπτέμβριο του 1988. Τη σκηνική του αναβίωση θα αναλάβει η Josephine Ann Endicott, μέλος του αρχικού θιάσου, σε συνεργασία με τους Scott Jennings, Anne Martin και Δάφνι Κόκκινο, διευθυντές προβών από το Pina Bausch Foundation. Μετά την πρώτη του παρουσίαση με τους χορευτές του Tanztheater Wuppertal το 1978, την εκδοχή του με «Κυρίες και Κυρίους άνω των 65 ετών» το 2000 και εκείνη με ερασιτέχνες εφήβους το 2008, το συναρπαστικό αυτό έργο θα ζωντανέψει αυτή τη φορά με επαγγελματίες ερμηνευτές/τριες από την Ελλάδα που θα επιλεγούν ειδικά για αυτή την παραγωγή.

Μια σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ | Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ (Προσωρινός τίτλος) της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μόνο όνειρα, καθόλου ύπνος». Φραντς Κάφκα, 21/07/1913

Μια αθλητική ομάδα εφήβων, προσπαθεί να βρει τη δική της φωνή, την ταυτότητά της, να αγκαλιάσει τους φόβους και τις αδυναμίες της. Άνθρωποι που ονειρεύονται, άλλοτε βουβά, άλλοτε ηχηρά, αφήνοντας τους πάντες άναυδους, άνθρωποι που αναγκάζονται να ωριμάσουν πρόωρα, για να υπερασπιστούν την ύπαρξή τους. Ένα ολόκληρο σύστημα ελέγχου που τους περιορίζει και τους ετεροκαθορίζει. Τι θα συνέβαινε, όμως, αν το σύστημα αυτό δεχόταν την κριτική τους; Θα κατέρρεε ή θα επαναπροσδιοριζόταν, θεμελιώνοντας νέες νόρμες και στόχους; Πώς θα κυλούσε η ζωή στο σύστημα την επόμενη μέρα; Η παράσταση θα αντλήσει έμπνευση από όνειρα (του ύπνου και του ξύπνιου) εφήβων που συμμετέχουν στα εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου.

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | [ΕΡΓΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ] Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Ο αριστούχος του τμήματος σκηνοθεσίας της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου θα σκηνοθετήσει ένα ελληνικό θεατρικό έργο, ευέλικτης κλίμακας. Μετά τις παραστάσεις στο Κτήριο Τσίλλερ, η παράσταση θα ταξιδέψει σε συνεργασία με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, Δήμους και άλλους τοπικούς φορείς,σε πόλεις της περιφέρειας και σε νησιά της άγονης γραμμής.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | UN SACRE του Γκιγιόμ Πουά – Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ

Ιστορίες ανθρώπων ξετυλίγονται σε μία παράδοξη συνάντηση κάποια στιγμή στον χρόνο και κάπου στον κόσμο· ανθρώπων που μοιράζονται μεταξύ τους αλλά και μαζί μας σκέψεις και συναισθήματα με αφορμή έναν κοινό παρανομαστή: την ιστορία ενός θανάτου. Μαζί υφαίνουν ένα χρονικό απώλειας. Σε έναν κόσμο όπου ο θάνατος περνά απαρατήρητος, το έργο του Γκιγιόμ Πουά γιορτάζει τη ζωή μέσα από αυτόν. Η παράσταση θα ακολουθήσει τα βήματά του, χρησιμοποιώντας τις αληθινές ιστορίες που προέρχονται από συνεντεύξεις που έκανε ο συγγραφέας σε άτομα όλων των ηλικιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και σε νέες που θα πραγματοποιηθούν ειδικά για την παράσταση στην Αθήνα.

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ | Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Τα μέλη μιας «ευρύτερης οικογένειας» ξαναβρίσκονται μετά από χρόνια στο γερασμένο πια σπίτι τους. Όλες και όλοι γνωρίζουν πως είναι η τελευταία ευκαιρία να ξαναζήσουν παρέα την ανακούφιση της οικειότητας που τους ενώνει, αλλά και να αποχαιρετίσουν όλα αυτά που, ακόμα και την ώρα που τα βιώνουν, καταλαβαίνουν πως είναι ήδη παρελθόν. Μια κωμική και νοσταλγική ιστορία, ιδωμένη ως ένα έργο συνόλου, για μια ομάδα ανθρώπων που παλεύει με τα λόγια και τη δράση τους να ξορκίσουν τη σιωπή και το κενό που ανά πάσα στιγμή απειλούν να τους αφανίσουν.

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΨΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ βασισμένο στο Κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν – Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος».

Το αδιαμφισβήτητα επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας έργο του Ίψεν καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Λαμβάνει δε μια σχεδόν υπερφυσική διάσταση όσο μένουν άλυτα τα υπαρξιακά και κοινωνικά ζητήματα που θίγει. Είναι, άλλωστε, εντυπωσιακό πόσο λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα για τις γυναίκες στο κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον από το 1879 που γράφτηκε το σκοτεινό και ύπουλα βίαιο έργο του Ίψεν. Η μετατροπή, όμως, της Κούκλας σε δαίμονα δεν θα δηλώσει το «κακό». Αντίθετα, θα σημάνει την επιλογή και την ευθύνη που απαιτεί η ελευθερία. Η τελική ρήξη δεν είναι απλώς έξοδος από το σπίτι. Είναι έκρηξη.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΔΙΠΥΛΟΝ

Υπεύθυνοι: Ακύλλας Καραζήσης & Νεφέλη Μαϊστράλη

«Ο φόβος γι’ αυτό που πρόκειται να συμβεί δεν είναι πρόβλημα. Είναι η αρχή του αυτοσχεδιασμού». John Cale

Με έδρα της πλέον το ισόγειο του θεάτρου ΔΙΠΥΛΟΝ, η Πειραματική Σκηνή θα εστιάσει στη ζεύξη θεωρίας-πράξης και στη διαδικασία της δημιουργίας και της έρευνας χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Η πρόβα είναι διαρκής, διατρέχει όλη τη χρονιά και εβδομαδιαίως ανοίγει για τους θεατές. Παράλληλα, συστήνεται ένα σταθερό ensemble ηθοποιών, το οποίο και θα συνομιλεί σκηνικά για έναν ολόκληρο χρόνο με τις/τους παρακάτω έξι συνολικά συν-δημιουργούς. Η παράδοση της μεταξύ τους σκυτάλης θα πραγματοποιείται διαδοχικά, ύστερα από πρόταση ενός διαφορετικού κάθε φορά υλικού. Το έργα-υλικά θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο.

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΦΕΣΤΩΝ Αλεξάνδρα Καζάζου Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Θεανώ Μεταξά ΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ vs ΩΜΗ ΓΛΩΣΣΑ Σταυρούλα Σιάμου ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (AI) Μάρθα Μπουζιούρη Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ Μιχάλης Πητίδης Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ Φώτης Σιώτας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ Δ | Διεπιστημονικοί Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι με κέντρο τη Γλώσσα του μήνα. | Σχεδιασμός – Επιμέλεια: Νατάσα Τριανταφύλλη ΣΑΛΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ | Γνωριμία με τη σύγχρονη θεατρική γραφή

Και κάποια βραχύχρονα ΦΕΣΤΙΒΑΛ:

ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ | Γλώσσα και Ιστορία της ελληνικής δραματουργίας

Θεατρικά αναλόγια αφιερωμένα σε κομβικά έργα της ελληνικής δραματουργίας, από την Κρητική Αναγέννηση έως τις απαρχές του 20ου αιώνα, σε σκηνοθετική επιμέλεια καταξιωμένων αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών.

ΒΑΒΕΛ | Κατοικούμε το Εθνικό Θέατρο

Μικρής φόρμας δημιουργίες, οι οποίες θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους στο κοινό και κατάλληλους για δράσεις χώρους του Εθνικού Θεάτρου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ

Η γλώσσα της γειτονιάς | Έρευνα – Work in Progress

«Επιχείρηση: ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινός τίτλος)

Έρευνα, κείμενο: Ανέστης Αζάς & Πρόδρομος Τσινικόρης

Το Εθνικό Θέατρο προσκαλεί τον Ανέστη Αζά και τον Πρόδρομο Τσινικόρη, δυο έμπειρους δημιουργούς του θεάτρου ντοκιμαντέρ, να αναπτύξουν από φέτος την έρευνά τους στην ευρύτερη γειτονιά του Κτηρίου Τσίλλερ με στόχο τη δημιουργία ενός νέου έργου για την αθέατη καθημερινότητα, την κοινωνική ορατότητα και το δικαίωμα στον δημόσιο χώρο. Το έργο θα μετουσιωθεί σε μια μια παράσταση που θα φωτίσει τις ζωές όσων ζουν και κινούνται στο περιθώριο της πόλης και θα παρουσιαστεί τη θεατρική περίοδο 2026-27.