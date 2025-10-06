Μαζική είναι η συγκέντρωση υποδοχής των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Αθήνα.

Οι συγκεντρωμένοι έχουν ανοίξει πανό ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα, όπως αναφέρουν, και φωνάζουν αντιπολεμικά και άλλα συνθήματα, όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Νίκη στην Ιντιφάντα», «Τρομοκράτες είναι οι σιωνιστές και όχι του Sumud οι αγωνιστές», «Free, free Gaza».

Pro-Palestine supporters gather at Athens International Airport in Greece, awaiting the arrival of Greta Thunberg and other activists following their detention by the Israeli occupation authorities for participating in the Global Sumud Flotilla. pic.twitter.com/mEOhVp9JP4 — Quds News Network (@QudsNen) October 6, 2025



Συγγενείς, φίλοι και διαδηλωτές υποδέχονται τους ακτιβιστές, ανάμεσά τους 27 Έλληνες, που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla και τις τελευταίες ημέρες κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές.

Εκτός από τους Έλληνες στην πτήση βρίσκονταν και 134 πολίτες άλλων 15 ευρωπαϊκών χωρών, ακτιβιστές και εκείνοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση και έφτασαν στην Ευρώπη, μέσω της Αθήνας και στην συνέχεια θα επιστρέψουν στις χώρες τους με άλλες πτήσεις.





Σε ανάρτησή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι το αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ραμόν με 161 ακτιβιστές από τον στολίσκο Global Sumud Flotilla.