Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άλλοι 171 ακτιβιστές του στολίσκου μεταφοράς βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους οι 27 Έλληνες και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η Γκρέτα Τούνμπεργκ μπήκε στην πτήση για Ελλάδα και όχι για Σλοβακία. Συνολικά 450 ακτιβιστές κρατήθηκαν από τις ισραηλινές Αρχές στα πλαίσια της επιχείρησης των Ισραηλινών να μην φτάσουν τα πλοία του Global Sumud Flotilla στη Γάζα.

Καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και κακομεταχείριση

Νωρίτερα υπήρξαν καταγγελίες από Ελβετούς και Ισπανούς ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή και κρατήθηκαν από τις ισραηλινές Αρχές, κατήγγειλαν κι αυτοί ότι οι συνθήκες κράτησης ήταν «απάνθρωπες».

Μεταξύ των εννέα μελών του στολίσκου που έφτασαν στην Ελβετία, κάποιοι καταγγέλλουν ότι υπέστησαν μεταχείριση που περιλάμβανε στέρηση ύπνου, έλλειψη νερού και φαγητού, ενώ άλλοι υπέστησαν ξυλοδαρμό, κλωτσιές και κλείδωμα σε κλουβί.

Ισπανοί ακτιβιστές κατήγγειλαν επίσης κακομεταχείριση κατά την άφιξή τους στην Ισπανία αργά την Κυριακή μετά την απέλασή τους.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος Ραφαέλ Μπορέγκο: «Μας χτύπησαν, μας έσυραν στο έδαφος, μας έδεσαν τα μάτια, μας έδεσαν τα χέρια και τα πόδια, μας έβαλαν σε κλουβιά και μας προσέβαλαν».