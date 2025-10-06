Σε διεθνή ύδατα, δυτικά των Ψαρών πλέει το πρωί της Δευτέρας το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις, σε συνέχεια της NAVTEX που έχει εκδώσει η Τουρκία για έρευνες από τις 4-14 Οκτωβρίου.

Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο δίνει συνέχεια στις έρευνες του στο Αιγαίο παρά την ελληνική αντι-NAVTEX που εκδόθηκε σε απάντηση της τουρκικής NAVTEX που προγήθηκε από τον σταθμό της Σμύρνης.

Ερώτημα παραμένει αν η κινητικότητα του ερευνητικού τουρκικού σκάφους θα κλιμακωθεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα και στα 22 σημεία, που έχει υποδείξει και συμπεριλαμβάνονται στον χάρτη των ερευνών.

Το Πέρι Ρεις από Θάσο ως Φούρνους

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή που έχει ορισθεί ως χώρος έρευνας για το τουρκικό ερευνητικό εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους, στον απόηχο της πρότασης της Chevron για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, νοτίως της Κρήτης.

Σε επιφυλακή το ελληνικό πολεμικό ναυτικό

Κατόπιν αυτών των τουρκικών προθέσεων το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, καταγράφοντας πολύ στενά τις κινήσεις του Πίρι Ρέις, αλλά και τα σημεία διέλευσής του, ενώ από τα ραντάρ της Αθήνας, εκτός από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, δεν εξαιρείται και η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος δήλωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο πως υφίστανται συμφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο κατά της Τουρκίας.

Πέρι Ρέις και «Θαλασσόλυκος» μαζί

Και ενώ το Πέρι Ρεις οργώνει το ανατολικό Αιγαίο από το βορά προς το νότο σήμερα ξεκινά και η τουρκική ναυτική άσκηση με την ονομασία DenizKurd-I («Θαλασσόλυκος») που λαμβάνει χώρα στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στην άσκηση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, συμμετέχει ολόκληρος ο τουρκικός στόλος.