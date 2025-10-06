Μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο ποιος θα τον διαδεχθεί στο κοινοβουλευτικό έδρανο της Α’ Πειραιά.

Σύμφωνα με τη σειρά εκλογής, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρής Δρίτσας.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι ο κ. Δρίτσας αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί και να προσχωρήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 25 αντί για 26 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα φτάσει τους 12, το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οι κινήσεις του κ. Δρίτσα.

Η παραίτηση Τσίπρα

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Δευτέρας ο Αλέξης Τσίπρας υπέβαλλε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πρωθυπουργός σε επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής έκανε γνωστή την απόφασή του, ενώ λίγο αργότερα εξέδωσε γραπτή δήλωση.

Σε αυτή τονίζει ότι δε θέλει να διατηρήσει το αξίωμα του βουλευτή επειδή αισθάνεται ότι «δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν». Παράλληλα, επισημαίνει ότι παραιτείται από την πολιτική, όχι όμως «από την πολιτική δράση».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στους «συντρόφους του» ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα είναι «αντίπαλοι» και «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».