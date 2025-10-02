Ο καιρός συνεχίζει με… βροχερή διάθεση και μάλιστα σε πολλές περιοχές τα φαινόμενα είναι έντονα. Το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκαν καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και για αυτό το λόγο στάλθηκε μήνυμα από το 112.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 22:30, μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. «Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείται τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στο μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός την Παρασκευή

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και την Παρασκευή, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά. Μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν στα Επτάνησα, στην Ήπειρο, στη Στερεά Ελλάδα μέχρι την Εύβοια, την Αττική, τις Σποράδες, στα δυτικά της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες, στο ανατολικό Αιγαίο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άστατος αλλά με τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα μικρότερης χρονικής διάρκειας και εντάσεως.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 19 με 22 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στους 15-22 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στους 08-15 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5-6 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Μεγάλες ποσότητες νερού έπεσαν σε Παξούς και Αιτωλοακαρνανία

Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτυού αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~80%).