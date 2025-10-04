«Ανοίγουμε την προσυνεδριακή διαδικασία για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ με τη δημοσίευση των Θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Με αίσθημα ευθύνης, περηφάνιας, ρεαλιστικής αισιοδοξίας και αγωνιστικής διάθεσης για να επικρατήσει το δίκιο», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση για τη δημοσίευση των Θέσεων για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

«Αυτές τις ώρες που η πολεμική εμπλοκή και προετοιμασία με νέους εξοπλισμούς, οι περικοπές στην Παιδεία και την Υγεία, αλλά και η σύγχρονη σκλαβιά με τις 13 ώρες δουλειά προβάλλονται ως νέα “κανονικότητα” για το λαό μας, το ΚΚΕ προσπαθεί με τις θέσεις για το Συνέδριό του να δώσει απάντηση σε υπαρκτά ερωτήματα:

Γιατί ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία αναπτύσσονται, η φτώχεια, η εκμετάλλευση και η ανασφάλεια μεγαλώνουν; Γιατί οι λαοί να θυσιάζονται στα πολεμικά μέτωπα, και πως τελικά θα ανατρέψουμε όλη αυτή τη σημερινή βαρβαρότητα;

Ανοίγουμε μια πλατιά συζήτηση με όλους και όλες, που βρεθήκαμε μαζί στους αγώνες μέσα στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και στις σχολές, που δε συμβιβάζονται με το σάπιο σύστημα της αδικίας, των πολέμων και της καταπίεσης, προβάλλοντας ότι υπάρχει διέξοδος στο δρόμο της σύγκρουσης με όλα αυτά και της ανατροπής της σαπίλας αυτού του συστήματος.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Επιδιώκουμε με τη συζήτηση, τον προβληματισμό και τις τελικές αποφάσεις να κάνουμε το Κόμμα μας δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό!».