Αυξημένη κίνηση για άλλη μια μέρα στους δρόμους και τις οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Στο κόκκινο για ακόμη μία ημέρα ο Κηφισός με τους οδηγούς να πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να επιδείξουν υπομονή.

Η ήδη βεβαρημένη κατάσταση στον συγκεκριμένο οδικό άξονα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά από πέντε τροχαία ατυχήματα που έχουν συμβεί από το πρωί στο ρεύμα της καθόδου με αποτέλεσμα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ τροχαίο σημειώθηκε και στο ρεύμα της ανόδου όπου η κίνηση όμως δεν είναι το ίδιο δύσκολη.

Αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σημειώνεται και στην Ποσειδώνος και τους δρόμους που πλαισιώνουν το λιμάνι του Πειραιά, όπως επίσης και στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη Συγγρού, την Καλλιρόης, την Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.