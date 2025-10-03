Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 05:00, στην Επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Αγίας Γαλήνης, ένας 26χρονος άνδρας από τη Βουλγαρία έχασε τη ζωή του, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το αυτοκίνητο ανατράπηκε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα ο νεαρός οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. Παρά τις προσπάθειες, ο 26χρονος υπέκυψε στα τραύματά του δύο ώρες αργότερα.

Μαζί του στο όχημα επέβαινε μια 25χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.