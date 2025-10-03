Πυροβολισμοί σήμερα τα ξημερώματα, Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας ελαφρά στον ώμο έναν αλλοδαπό που κινούνταν στην περιοχή. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο ένας από τους δύο δράστες είναι επίσης αλλοδαπός.