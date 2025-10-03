Περιμένουμε ακόμα να διαλευκάνουμε τι ακριβώς πήρε ο Ερντογάν με τον θρίαμβό του στην Ουάσιγκτον.

Τον τράταραν στον Λευκό Οίκο, εντάξει. Υπέγραψε και μια συμφωνία για την εμπορική χρήση κάτι φορητών (!) πυρηνικών αντιδραστήρων.

Κατά τα άλλα, ο έγκριτος τούρκος συνάδελφος αποκάλυψε (πριν απολυθεί) ότι «πήραμε τον πούλο!» ή κατά τη δεύτερη εκδοχή του ιδίου συναδέλφου ότι «πήραμε τα αρ…δια μας!».

Κατ’ αρχήν, μακριά από εμένα η ιδέα να υποβαθμίσω τις δωρεές οιουδήποτε οργάνου. Μάζευε κι ας είναι ρώγες, έλεγε η γιαγιά μου.

Αλλά για κοτζάμ σουλτάνο – χαλίφη της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής μάλλον φτηνά μου φαίνεται ότι την έβγαλαν οι οικοδεσπότες.

Επιφυλάσσομαι, όμως.

Πρώτον, επειδή το περιεχόμενο της όποιας συμφωνίας Τραμπ – Ερντογάν δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον Βελόπουλο.

Ούτε από τον Φάμελλο βεβαίως. Αλλά υποθέτω ότι στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν συνηθίσει να παρακάμπτουν τις ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Αλλά χωρίς τον Βελόπουλο; Πού πάτε, ρε; Δεν ακούτε που φωνάζει πως «θα τους βάλω φυλακή»;

Δεύτερον, επειδή στη διανομή οργάνων δεν βλέπω να προβλέπεται κάτι για τους «Φριπαλεστάιν».

Κι αποκλείω να έμειναν έξω από τη συζήτηση διότι ο Έρντι τούς έχει αναλάβει εξαρχής υπό την προστασία του και δεν θα τους άφηνε ξέμπαρκους. Άσε που έκανε και δήλωση μετά ότι μια χαρά είναι το σχέδιο του Τραμπ και του Νετανιάχου για τη Γάζα.

Δεν θέλω λοιπόν να πω μεγάλη κουβέντα αλλά πολύ συγκρατημένο τον κόβω για θριαμβευτή – παρόλο που (κατά τον Τραμπ…) σταμάτησε τον πόλεμο στη Συρία όπου «πολεμούσαν χίλια χρόνια»…

Θα πρότεινα απλώς να μη μείνουμε στους αριθμούς διότι λίγες μέρες αργότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ειρηνεύσει την Παλαιστίνη όπου πολεμούν «δύο χιλιάδες χρόνια».

Ελπίζω να μην ασχοληθεί και με τον Τρωικό Πόλεμο που (ως γνωστόν) κλείσαμε ήδη την τρίτη χιλιετία πολεμικών επιχειρήσεων.

Συνοψίζω. Τι άτιμο παιχνίδι είναι η παρλαπίπα.

Την περασμένη εβδομάδα μοιρολογούσαμε τον Μητσοτάκη που τα είχε κάνει θάλασσα στην Αμερική. Και τώρα στενοχωριέται η ψυχή μας για τον Έρντι που έμεινε με τα φοντάν της Μελάνια και τα άλλα όργανα.

Για την πολυαγαπημένη μας ευρωπαία εισαγγελέα έχω να παρατηρήσω απλώς ότι κάνει μισές δουλειές.

Πάει, έρχεται, φεύγει, γυρίζει και δεν έχει συλλάβει ούτε τον «Φραπέ». Στο παρολί μας βγάζει.

Κι άντε μετά να έχεις εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Εγχώρια ή ευρωπαϊκή.

Κάτι ξέρει ο Βελόπουλος που θα τους βάλει φυλακή μόνος του