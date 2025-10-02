Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στις Μαλάδες Ηρακλείου δίπλα στον ποταμό Δρακουλιάρη. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και μεγάλη λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρακουλιάρης #Ηράκλειο #Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρςες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, 2025

Ήχησε το 112

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών».